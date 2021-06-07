Dünya Almanyada aşı önceliği sıralaması kaldırıldı 12 yaş üzeri herkes aşı olabilecek
AVRUPA

Almanya'da aşı önceliği sıralaması kaldırıldı: 12 yaş üzeri herkes aşı olabilecek

Almanya'da alınan karara göre bugünden itibaren 12 yaş üzerindeki herkese herhangi bir öncelik sıralaması olmadan yeni tip koronavirüs aşısı olabilecek.

Haber Merkezi AA
Almanyada aşı önceliği sıralaması kaldırıldı: 12 yaş üzeri herkes aşı olabilecek
Almanya'da aşı önceliği sıralaması kaldırıldı.

Almanya'da bugünden itibaren 12 yaş üzerindeki herkese herhangi bir öncelik sıralaması olmadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olma imkanı getirildi.

12 YAŞ ÜZERİ HERKES AŞI OLABİLECEK

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aşı öncelik sıralamasının kaldırıldığını ve isteyen herkesin Kovid-19 aşısı yaptırabileceğini ancak 12 yaş üzeri çocukların şu an için sadece Biontech-Pfizer aşısı olabileceklerini belirtti.

Seibert, ülkedeki tüm iş yeri hekimlikleri ile özel muayenelerde de aşı vurulma imkanı olduğunu kaydetti.

Ülkede 26 Aralık 2020'de başlayan aşı kampanyasında bugüne kadar 38 milyon kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 17 milyon 500 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

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