Almanya'da başörtülü Türk üniversite öğrencisine profesörden hakaret üstüne hakaret

Bonn kenti yakınlarındaki Sankt Augustin'de Bonn-Rhein-Sieg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi Bölümü öğrencisi olan 23 yaşındaki Gülşen Kurt, seçmeli derste profesörün kıyafeti nedeniyle kendisine hakaret ettiğini söyledi.

Seçmeli ders olarak haftada iki gün söz konusu profesörün dersine girdiğini belirten Kurt, şunları söyledi:

"Derse girdim, hocamız yarım saat gecikmeli geldi. Bana dönerek 'Bayan Kurt, üzerinizdeki giysilerinizi çoğaltmışsınız. Yarın da peçeyle gelmeye kalkarsınız' dedi. Ben de kendisine 'Öyle gelir miyim bilmiyorum ama bunu düşünmem lazım' diye cevap verdim. Bunun üzerine sinirlendi ve 'Sizin buraya bu şekilde gelmenize izin vermeyeceğim. Ben burada gamalı haç takan Neonaziler olsa onları da oturtmam, başörtülüyü de oturtmam. Siz İslam faşistisiniz, sizi müdüriyete şikayet edeceğim' şeklinde bağırmaya başladı."

'Sınıftaki 9 kişi protesto amaçlı dersi terk etti'

Bu sözler üzerine sınıftan bir öğrencinin ayağa kalkarak kendisini savunduğunu aktaran Kurt, "Sınıfımdan biri hocaya ırkçılık imasında bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine daha çok kızan profesör ikimizin sınıfı terk etmemizi istedi. Sınıfta bulunan 9 kişi ayağa kalktı ve protesto amaçlı dersi terk etti. Sınıfta sadece 2-3 kişi kaldı" dedi.

Hakaretlerini Whatsapp üzerinden de devam ettirdi'

Dersten çıkarak profesörü okul yönetimine şikayet ettiklerini belirten Kurt, "Bana okul yönetimi bu ders yerine başka ders seçmemi önerdi. Bu derse devam edersen hocanın notları yine de adil şekilde okuyacağını söylediler. Ben derse devam ettim ama hoca aynı hakaret ve imalarını sürdürdü. Hatta hakaretlerine daha sonra Whatsapp mesajı üzerinden de devam ettirdi" diye konuştu.

Kurt, profesörünün davranışının kabul edilemeyeceğini belirterek, hakkını kanuni yollara başvurarak her alanda arayacağını ifade etti.

'Bu davranış kabul edilemez'

Kurt'un avukatı Fatih Zingal de profesörün davranışının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Söz konusu kişi gamalı Neonaziler ile Müslümanları kıyaslıyor. Almanya'da Neonazi benzetmesi yapmak kesinlikle kabul edilecek bir şey değil. Bu profesörün de bunu bilmesi ve kendisine bir yaptırım uygulanması lazım. Gülşen Hanım'ın uğradığı muamele kabul edilemez ve bunu kamuoyu ile paylaşma kararı aldık." dedi.

Almanya'da din özgürlüğü olduğunu hatırlatan Zingal, "Demek ki, bu profesör kendi anayasasını bilmiyor. Alman anayasasının 4. maddesine göre din özgürlüğü vardır ve bu çerçevede bir kişi başörtüsü ile derse katılabilir. Bu tür söylemler kesinlikle kabul edilecek bir durum değil. Sadece Türk toplumunun değil, Alman toplumunun da buna tepki göstermesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Okul yönetimi özür diledi

Okul yönetimi tarafından Gülşen Kurt'a gönderilen elektronik postada, uğradığı ayrımcılıktan dolayı özür dilenerek, yaşanılan sürecin üniversite yönetimi tarafından kesinlikle onaylanmadığı belirtildi.







