Almanya'da başörtülü Türk üniversite öğrencisine profesörden hakaret üstüne hakaret

Gülşen Kurt
Bonn kenti yakınlarındaki Sankt Augustin'de Bonn-Rhein-Sieg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi Bölümü öğrencisi olan 23 yaşındaki Gülşen Kurt, seçmeli derste profesörün kıyafeti nedeniyle kendisine hakaret ettiğini söyledi.
'Sınıftaki 9 kişi protesto amaçlı dersi terk etti'
Hakaretlerini Whatsapp üzerinden de devam ettirdi'
- Kurt, profesörünün davranışının kabul edilemeyeceğini belirterek, hakkını kanuni yollara başvurarak her alanda arayacağını ifade etti.
'Bu davranış kabul edilemez'
Kurt'un avukatı Fatih Zingal de profesörün davranışının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Söz konusu kişi gamalı Neonaziler ile Müslümanları kıyaslıyor. Almanya'da Neonazi benzetmesi yapmak kesinlikle kabul edilecek bir şey değil. Bu profesörün de bunu bilmesi ve kendisine bir yaptırım uygulanması lazım. Gülşen Hanım'ın uğradığı muamele kabul edilemez ve bunu kamuoyu ile paylaşma kararı aldık." dedi.
Almanya'da din özgürlüğü olduğunu hatırlatan Zingal, "Demek ki, bu profesör kendi anayasasını bilmiyor. Alman anayasasının 4. maddesine göre din özgürlüğü vardır ve bu çerçevede bir kişi başörtüsü ile derse katılabilir. Bu tür söylemler kesinlikle kabul edilecek bir durum değil. Sadece Türk toplumunun değil, Alman toplumunun da buna tepki göstermesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
Okul yönetimi özür diledi
Okul yönetimi tarafından Gülşen Kurt'a gönderilen elektronik postada, uğradığı ayrımcılıktan dolayı özür dilenerek, yaşanılan sürecin üniversite yönetimi tarafından kesinlikle onaylanmadığı belirtildi.