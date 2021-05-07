Almanya'da 'başörtüsü' krizi: Yasal düzenleme Meclis'te onandı

Almanya Eyalet Temsilcileri Meclisi, memurların başörtüsü ile görev yapmasının önünde engel oluşturacak yasal düzenlemeyi onadı.

Dış görünüme ve özgürlüklere müdahale oluşturacağı öngörülen düzenlemeye ilişkin Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

"Başörtüsü yasağına yol açmaması son derece önemlidir"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, aceleyle ve tartışılmadan alınan kararın haklı tepkilere yol açtığı ifade ederek, "Bu düzenlemenin, Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın ve Müslüman toplumun inanç özgürlüklerine zarar vermeden uygulanması ve hiçbir biçimde başörtüsü yasağına yol açmaması son derece önemlidir. Avrupa’da İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ayrımcı hareketlerin hızla zemin kazandığı bir dönemde, siyasetçilerin ve yasa yapıcıların artan ırkçılığı körüklemeyecek sağduyuyu göstermelerini, uyum çabalarına zarar vermemelerini bekliyoruz." dedi.

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