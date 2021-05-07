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Dünya Almanyada başörtüsü krizi Yasal düzenleme Mecliste onandı
AVRUPA

Almanya'da 'başörtüsü' krizi: Yasal düzenleme Meclis'te onandı

Almanya'da memurların başörtüsü ile görev yapmasının önünde engel oluşturabilecek yasal düzenleme Eyalet Temsilcileri Meclisi'nden geçerek onaylandı. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Avrupa'da İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ayrımcı hareketlerin hızla zemin kazandığı bir dönemde, siyasetçilerin ve yasa yapıcıların artan ırkçılığı körüklemeyecek sağduyuyu göstermelerini, uyum çabalarına zarar vermemelerini bekliyoruz." denildi.

Haber Merkezi Diğer
Almanyada başörtüsü krizi: Yasal düzenleme Mecliste onandı
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Almanya Eyalet Temsilcileri Meclisi, memurların başörtüsü ile görev yapmasının önünde engel oluşturacak yasal düzenlemeyi onadı.

Dış görünüme ve özgürlüklere müdahale oluşturacağı öngörülen düzenlemeye ilişkin Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

"Başörtüsü yasağına yol açmaması son derece önemlidir"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, aceleyle ve tartışılmadan alınan kararın haklı tepkilere yol açtığı ifade ederek, "Bu düzenlemenin, Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın ve Müslüman toplumun inanç özgürlüklerine zarar vermeden uygulanması ve hiçbir biçimde başörtüsü yasağına yol açmaması son derece önemlidir. Avrupa’da İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ayrımcı hareketlerin hızla zemin kazandığı bir dönemde, siyasetçilerin ve yasa yapıcıların artan ırkçılığı körüklemeyecek sağduyuyu göstermelerini, uyum çabalarına zarar vermemelerini bekliyoruz." dedi.

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Fransa'da Müslüman kadınlar, siyasetçilerin gündeminde olan başörtüsüne yönelik yasakları, sosyal medyada başlattıkları 'Pas Touche A Mon Hijab' (Başörtüme dokunma) hareketiyle protesto ediyor.

Sosyal medyada yürütülen kampanyanın öncülerinden Duygu Akın: 'Biz sadece başörtülü insanlar olarak anılmak istemiyoruz. Bizim mesleklerimiz, bu topluma katkılarımız, toplumsal hayattaki rollerimiz var' dedi.

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