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AVRUPA

Almanya'da Batı'nın Ukrayna tutumunu sorgulamak artık suç

Türkiye'nin Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nı, ifade özgürlüğüne aykırı olarak niteleyip 'sansür yasası' benzetmesiyle hedef alan Almanya'nın tutarsızlığı bir kez daha gözler önüne serildi. Geçen perşembe akşamı geç saatlerde, Ceza Kanunu'nun 130. maddesinin bir uzantısı kamuoyu bilgilendirilmeden, sessizce ve uzun müzakereler olmadan yasalaştı. Almanya'da Batı'nın Ukrayna tutumunun sorgulanmasını 3 yıla kadar hapisle cezalandırarak suç haline getiren bu yasa değişikliği, ülkede tartışmaları ve tepkileri beraberinde getirdi.

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Almanyada Batının Ukrayna tutumunu sorgulamak artık suç
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İnternet medyasının ve sosyal ağların yaygınlaşmasıyla beraberinde getirdiği hak ihlalleri ve suistimallerinin önüne geçmek için yasalaşan 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası' Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Türkiye üzerinde algı oyunları oynayanları rahatsız etmişti. Yasayı sıkça hedef alarak 'ifade özgürlüğüne engel' diyerek kara propagandaya imza atan Almanya'nın ikiyüzlü tutumu bir kez daha gözler önüne serildi.

Sosyal Demokrat-Yeşiller-Hür Demokrat (SPD-Grünen-FDP) hükümeti, Batı'nın Ukrayna politikasını sorgulanmasını ceza kapsamında suç haline getiren bir yasa değişikliğini meclisten geçirdi.

Yasa değişikliğine anamuhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) de olumlu oy verirken, sadece siyasi yelpazenin en sağındaki Almanya için Alternatif (AfD) ile en solundaki Sol Parti (Die Linke) aleyhte oy kullandı.

KAMUOYU BİLGİLENDİRİLMEDİ

Üstelik yasa değişikliğinden, kamuoyu bilgilendirilmeden perşembeyi cumaya bağlayan gece mecliste apar topar onaylandığından, vatandaşlar sabah uyandıklarında haberdar oldu.

ÜÇ YILA KADAR HAPİS CEZASI

Almanya'da şimdiye kadar sadece ceza kanununun 140. paragrafına göre her türlü cezai suçun onaylanması ve 130. paragrafına göre Holokost'un inkarı ve önemsizleştirilmesi cezalandırılabiliyordu. Bu, kamu huzurunu bozabilecek şekilde, alenen, toplantıda veya içerik yayarak yapıldığında, 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilebiliyordu. Artık 130. paragrafa yapılan yeni ekle 'diğer soykırımların yanı sıra insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının alenen inkar edilmesi ve vahim şekilde önemsizleştirilmesi' de cezalandırılabilecek.

  • Bu kapsama girmesi için ifadenin kamu huzurunu bozmaya ve nefret veya şiddeti kışkırtmaya 'müsait' olması gereği aranacak. 'Muğlak' ifadeler durumunda hangilerinin kovuşturulacağına savcılar karar verecek. Yani bir savcının belirli eylemleri savaş suçu olarak sınıflandırması, Batı'nın çok sıkı propaganda savaşı yürüttüğü ortamda Rusya'ya yönelik savaş suçu iddialarını kabul etmeyen görüş açıklamalarının kovuşturulması için yeterli olabilir.


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'PUTİN SAVAŞ SUÇLUSU' DEMEYEN SUÇLU SAYILACAK'

Sol eğilimli Taz gazetesinin haberine göre yasayla soykırım, insanlık ve savaş suçlarının 'inkar edilmesi ve küçümsenmesi' artık 'halkı kin ve nefrete tahrik' suçu olarak cezalandırılabilecek. Bu, örneğin, 'Ukrayna'da Rusya'nın savaş suçu işlediği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçlusu olduğu' anlatısının 'inkar edilmesi ve önemsiz gösterilmesi' için de geçerli olacak.

  • FDP'li Marco Buschmann'ın başında olduğu Adalet Bakanlığı, 'ceza kanununun sıkılaştırılmasının Ukrayna savaşıyla hiçbir ilgisi olmadığını' savundu.

DİE WELT: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TEHLİKEDE

Liberal ekonomi çevrelerinin gazetesi Die Welt, yasa değişikliğinin 'eleştirel görüş alışverişi ve tartışma ortamı için tehlike oluşturduğunu' belirtti. Makalede "Günümüzün tartışmalı çatışmaları hakkında yorum yapan herkes hapis cezasına çarptırılmayı göze almalı" uyarısı yapıldı.

FOCUS: MECLİS İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLADI

Geniş kitlelere hitap eden Focus haber portalı, "Gizlice geçirilen muğlak yasayla meclis ifade özgürlüğünü kısıtladı" başlıklı makaleyle tepkisini gösterdi. "Hoppa, neredeyse bir şeyi kaçırıyorduk. Bir gece ve sis operasyonu düzenlenerek, hükümet ve CDU'nun oylarıyla meclis, Almanya'da bazı açıklamaları cezalandırılabilir suç haline getirdi. Sorun, yasanın çok muğlak olması" denilen makalede, 'Putin yanlısı bir mitingde Ukraynalılara karşı ajitasyon yapan herkesin suç işlemiş sayılacağı ve 3 yıla kadar hapis veya para cezasıyla karşı karşıya kalacağının' çok net olduğu belirtildi.

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