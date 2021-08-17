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Almanya'da binlerce kişi Afganlar için buluştu: Yerimiz var

Afganistan'da yönetimin Taliban'a geçmesinin ardından Almanya'da binlerce kişinin katıldığı protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler, Afganistan'da hayatları tehlikede olan kişilerin hızla tahliye edilmesini istedi.

Haber Merkezi AA
Almanyada binlerce kişi Afganlar için buluştu: Yerimiz var
Almanya'da binlerce kişi Afganistan'da tehlikede olanların hızla tahliye edilmesini istedi

Seebrücke inisiyatifi tarafından başkent Berlin'de Federal Meclis'in önünde düzenlenen gösteriye 2 binden fazla kişi katıldı.

Göstericiler "Afganistan güvenli değil", "Hava köprüsü şimdi", "Yerimiz var", "Afganları öldürmeyi durdurun" ve "Afganlara yardım edin" yazılı pankartlar ve dövizler taşıdı.

"Sığınmacılar hoş geldi", "Hava köprüsünü başlatın daha fazla beklemeyin" ve "Sınırları kaldırın, sınır dışı edilmeleri durdurun" sloganlarının atıldığı gösteriye çok sayıda Afgan da katıldı.

Gösteride yapılan konuşmalarda Afganistan'da hayatları tehlikede olanların ülkelerinde bürokrasi uygulanmadan güvenli şekilde tahliye edilmesi ve Almanya'da bulunan Afgan sığınmacıların sınır dışı edilmemesi talep edildi.

Gösterilerin Bochum, Köln, Leipzig gibi çok sayıda kentte de düzenlendiği bildirildi.

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