Almanya'da bir devir kapanıyor: Emeklilik için gün sayan Merkel'in ne kadar maaş alacağı belli oldu

Almanya halkı 26 Eylül'de genel seçimler için sandık başına gidecek. Başbakan Angela Merkel, 16 yılın ardından seçimlerde aday olmayacağını duyurdu. Merkel'in kararının ardından Alman başbakanın ne kadar emekli maaşı alacağı ve emekliliğini nasıl geçireceği gündeme geldi. Geçen ay ABD'ye düzenlediği resmi ziyaret sırasında emekliliğinde ne yapacağı sorulan 67 yaşındaki Merkel, bir süre dinleneceğini ve hiçbir daveti kabul etmeyeceğini söyledi.

"Şimdiye kadar yaptığım işleri artık başkasının yapacağı gerçeğini kavramam gerek. Öyle görünüyor ki, bu yeni durum çok hoşuma gidecek. Biraz kitap okumayı deneyeceğim." diye konuştu.

Aylık 15 bin euro alacak

Almanya başbakanının aylık maaşı, yasalara göre 25 bin euro. Ayrıca Federal Meclis'te milletvekili olan Merkel, 10 bin euro vekillik maaşı alıyor. T24'ün haberine göre; Merkel, başbakanlık görevinden sonra üç ay boyunca maaşını tam olarak almaya devam edecek. Yapılan hesaplamalar, görevinin sonuna yaklaşan Angela Merkel'in, emekliliği boyunca aylık yaklaşık 15 bin euro alacağını söylüyor. Makam arabası ve koruma, Merkel'in istemesi halinde ömür boyu kendisine tahsis edilecek.

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Profesör eşi üniversitede çalışıyor

Angela Merkel'in eşi Joachim Sauer, kuantum kimyası alanında profesör olarak çalışıyor. Başkent Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nden emekli olan 72 yaşındaki Sauer, üniversitedeki çalışmalarını kıdemli araştırmacı olarak yürütmeyi sürdürüyor. Sauer'in görev süresini 2022'ye kadar uzatması nedeniyle çiftin bir süre daha Berlin'de kalacağı tahmin ediliyor.