Dünya Almanyada bozuk ürünü iade etmek isteyen iki müşteri ırkçı muameleye maruz kaldı
AVRUPA

Almanya'da bozuk ürünü iade etmek isteyen iki müşteri ırkçı muameleye maruz kaldı

Almanya'da süpermarket zinciri Kaufland'ın Magdeburg şubesinden aldıkları bozuk sütü iade etmek isteyen 2 yabancı kökenlinin ırkçı sözlere maruz kalarak mağazadan atılması tepki çekti.

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Haber Merkezi AA
Almanyada bozuk ürünü iade etmek isteyen iki müşteri ırkçı muameleye maruz kaldı
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Aldıkları bozuk sütün kendilerini hasta ettiğini iddia eden Hindistanlı iki arkadaş, sütü iade edip şikayette bulunmak amacıyla geldikleri şubede teklif edilen 30 avro tazminatı kabul etmeyince yaşadıkları tartışmanın ardından marketin güvenlik görevlisi tarafından ırkçı sözler eşliğinde dışarı atıldı.

Güvenlik görevlisinin iterek dışarı attığı iki müşteri, görevlinin kendilerine, "Burada bizim ülkemizde yaşıyorsunuz, size tazminat vermeyeceğiz, avukata gidebilirsiniz." dediğini öne sürdü.

Söz konusu kişilerin, dışarı atılma anında cep telefonuyla yaptıklarını video kaydını sosyal medyada yayınlaması üzerine paylaşımın altına yorum yapan Kaufland yetkilileri, ırkçılık ve ayrımcılığı en güçlü şekilde kınadıklarını, üzüntü verici bu olayın incelendiğini ve bunun çözüleceğini belirtti.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda süpermarket çalışanının sergilediği ırkçı tavır tepki çekti.

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