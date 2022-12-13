Dünya Almanyada çevreci grup üyelerinin evlerine baskın düzenlendi
AVRUPA

Almanya'da çevreci grup üyelerinin evlerine baskın düzenlendi

"Son Kuşak" grubu Twitter’dan yaptığı açıklamada, polisin "suç örgütü kurmak" suçlamasıyla sabah saatlerinde bazı evlere baskın düzenlediği, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları ve diğer benzeri elektronik cihazlara el konulduğu ifade edildi. Açıklamada, Alman hükümetinin iklim politikası bir kez daha eleştirildi.

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Haber Merkezi AA
Almanyada çevreci grup üyelerinin evlerine baskın düzenlendi
Arşiv

"Son Kuşak" grubu Twitter’dan yaptığı açıklamada, polisin "suç örgütü kurmak" suçlamasıyla sabah saatlerinde bazı evlere baskın düzenlediği, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları ve diğer benzeri elektronik cihazlara el konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Alman hükümetinin iklim politikası bir kez daha eleştirildi.

"Son Kuşak" adlı aktivist grup son bir yıldır neredeyse her gün gösteri yapıyor. Aktivistler, kendilerini yollara yapıştırarak caddelerdeki trafiği engellemenin yanı sıra müzelerde, stadyumlarda, resmi dairelerde ve havaalanlarında eylemler düzenliyor.

Ancak bu eylemler toplum düzenini bozduğu gerekçesiyle hükümetin tepkisini çekiyor.

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