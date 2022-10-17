Almanya'da çevreciler Maliye Bakanlığı binasını bastı: Bakanın masasını ablukaya aldılar

Bakanlığın işgaline ilişkin görseller de paylaşılan hesapta, çevrecilerin pankart açtığı ve slogan attığı görüldü.
Göstericiler, Bakanlığın balkonundan astıkları pankartlarda, az gelişmiş ülkelerin borçlarının silinmesini ve yeni kolonyalist sömürünün durdurulmasını talep etti.
Maliye Bakanı Lindner'den kendileriyle konuşması talebinde bulunan çevreciler, Lindner'in, fakir ülkelerin borçlarının silinmesine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmesini istedi.
Aktivistler, daha önce de iklim krizine dikkati çekmek için Berlin'de otoyolların çıkışlarında ellerini yola yapıştırarak eylemler gerçekleştirmiş, Federal Meclis'te de yangın alarmını çalıştırmıştı.
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+ Finanzministerium in Berlin besetzt - Betrieb erheblich gestört - Aktivist*innen fordern globale #Schuldenstreichung für soziale & #Klimagerechtigkeit +
Zwei dutzend Menschen der Kampagne @DebtforClimate sind im Gebäude und blockieren u.a. das Büro von @c_lindner! pic.twitter.com/ltZY1BDpKK
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