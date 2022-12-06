Dünya Almanyada çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu
AVRUPA

Almanya'da çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu

Almanya'da RSV virüsü salgını nedeniyle birçok çocuk hastanesinin yoğun bakım kapasitelerinin dolduğu bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Almanyada çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu
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Almanya'da RSV virüsü salgını sebebiyle çocuk hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinin dolduğu aktarıldı.

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinden (DIVI) yapılan açıklamada, ülkedeki çocuk bakım ünitelerine ilişkin "felaket bir durum yaşanıyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, salgın nedeniyle çocuk hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinde yaşanan yoğunluktan dolayı hastaların 100 kilometreden daha uzak başka hastanelere nakledildiği, bazı acil durumda ameliyat edilmesi gereken çocukların üç gün bekletilmek zorunda kalındığı belirtildi.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) yayımladığı raporda, yaşanan yoğunluğun önümüzdeki haftalarda daha da artmasının beklendiğini kaydetti.

"Çocuklar artık onlara bakamadığımız için ölüyor"

Pediatrik yoğun bakım uzmanı doktor Michael Sasse ise "Çocuklar artık onlara bakamadığımız için ölüyor." açıklamasında bulundu.

Hastanelerin yoğun bakım servislerinde zaten bir yoğunluk yaşandığını belirten uzmanlar, RSV virüsü salgını nedeniyle bu yoğunluğun aşırı şekilde arttığı, bazı hastanelerin maksimum hasta sayısına ulaştığını kaydetti.

Yaşanan salgın ve hastanelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı federal eyaletlerin birlikte çalışarak bu sorunla mücadele ettiği kaydedildi.

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