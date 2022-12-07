Dünya Almanyada darbe operasyonu 25 kişi gözaltına alındı
AVRUPA

Almanya'da darbe operasyonu: 25 kişi gözaltına alındı

11 eyalette 52 kişi hakkında terör örgütü üyesi veya destekçisi olma suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanların Alman Federal Meclisine baskın yapmayı planladıkları iddia edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Almanyada darbe operasyonu: 25 kişi gözaltına alındı
Arşiv

Savcılık sabahın erken saatlerde yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların, 1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet kurmak amacıyla terör örgütü kurmakla suçlandıklarını açıkladı.

Birçok eyalette düzenlenen baskınlarda 52 kişi hakkında "terör örgütü üyesi veya destekçisi olma" suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği belirtildi. Yakalananların arasında eski askerlerin de yer aldığı kaydedildi.

Gözaltına alınanların Alman Federal Meclisine baskın yaparak darbe planladıkları iddia edildi.

Alman Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu sabahtan beri büyük bir terörle mücadele operasyonu düzenlendiğini belirterek, federal savcının bir terör ağını soruşturduğunu ifade etti.

Buschmann, "Anayasal kurumlara silahlı bir saldırı planlandığına dair bir şüphe var." ifadesini kullandı.

Alman İmparatorluğu'nu örnek alan grubun üyelerinin, modern Alman devletini tanımadığı belirtiliyor.

ALMAN İMPARATORLUĞU'NU ÖRNEK ALMIŞLAR

Alman Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu sabahtan beri büyük bir terörle mücadele operasyonu düzenlendiğini belirterek, federal savcının bir terör ağını soruşturduğunu ifade etti.

Buschmann, "Anayasal kurumlara silahlı bir saldırı planlandığına dair bir şüphe var." ifadesini kullandı.

Alman İmparatorluğu'nu örnek alan grubun üyelerinin, modern Alman devletini tanımadığı belirtiliyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi zorda: Almanya'yı zor yıllar bekliyor
EKONOMİ
Avrupa'nın en büyük ekonomisi zorda: Almanya'yı zor yıllar bekliyor
Gizemini koruyor

Gizemini koruyor

Mardin'de köylülerin geçim kaynağı oldu.
Türkiyenin en büyüğü

Türkiye'nin en büyüğü

Karadeniz'de bulundu: Herkes görmeye gidecek.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Bugün komisyon 7 bin 585 lira açlık sınırından başlayarak masaya oturacak

Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki iddialarına ve altılı masanın anayasa teklifine sert tepki.

​Türkiye'de en çok satılan otomobiller: Liste tek tek açıklandı.

Şans eseri buldu: Değerine paha biçilemiyor.

​MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.