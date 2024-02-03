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Almanya'da esrarın sınırlı yasallaşması konusunda anlaşmaya varıldı

Almanya'daki koalisyon hükümetinin, esrarın sınırlı yasallaşması için hazırlanan tasarının son hali üzerinde anlaştıkları bildirildi.

13:30 - 3/02/2024 Cumartesi
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Almanya'da esrarın sınırlı yasallaşması için hazırlanan tasarıda sona gelindi.


Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) yapılan ortak açıklamada, yasa tasarısının son detayları üzerinde uzlaşıldığı, yasanın 1 Nisan'da yürürlüğe girmesinin beklendiği belirtildi.


Almanya esrarı yasallaştırıyor


Söz konusu yasa tasarısının 19-23 Şubat tarihlerinde Federal Mecliste görüşülerek oylanması planlanıyor.


Hükümet ortaklarının vardığı uzlaşma sonrası, ülkede yaklaşık 40 yıldır yasak olan esrarın sınırlı da olsa yasallaşması tasarısının meclisten geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.


Tasarıda neler var?


Tasarıya göre esrar, uyuşturucu maddeler listesinden çıkarılacak. Yetişkinlerin 25 grama kadar esrar bulundurmasına ve kişisel tüketim için 3 bitki yetiştirmesine izin verilecek. En fazla 500 üyeye sahip olacak "kenevir sosyal kulüpleri" adı verilen dernekler kenevir yetiştirebilecek ve dernek üyelerine esrar tedarik edebilecek. Bir üye, bu dernekten günde 25, ayda ise en fazla 50 gram esrar satın alabilecek.


Okul, kreş, çocuk oyun parkları ve spor salonlarına 200 metre mesafede esrar kullanımına izin verilmeyecek. 18 yaşın altındakilerin yanında da esrar tüketimi yasak olacak.

#Almanya
#esrar
#hükümet
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