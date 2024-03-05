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Dünya

Almanya'da hastanede rehine alarmı: 65 yaşındaki saldırgan 15 kişiyi elinde tutuyor

Almanya'nın Aachen kentindeki bir hastanede 65 yaşındaki silahlı bir saldırgan yaklaşın 15 kişiyi rehin aldı. Olayın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

00:29 - 5/03/2024 Salı
IHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Almanya'nın Aachen kentindeki Luisen Hastanesi'nde 65 yaşındaki silahlı bir kişinin bazı kişileri rehin aldığına dair gelen ihbar üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Saldırganın 15 kişiyi elinde rehin olarak tuttuğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Aachen polisi tarafından yapılan açıklamada, "Polis ve itfaiye şu anda Aachen'deki Luisen Hastanesi'nde görev başında. Şu anda muhtemel bir tehdide dair belirtiler var. Hastanenin etrafındaki alan kordon altına alındı. Polis sizden bu bölgeden uzak durmanızı istiyor" denildi.


Alman basınında yer alan bazı haberlerde, silahlı bir kadının hastanedeki bir odaya kendini kilitlediği iddia edildi.


#Almanya
#saldırgan
#rehine
#hastane
23 dakika önce
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