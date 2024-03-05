Almanya'da hastanede rehine alarmı: 65 yaşındaki saldırgan 15 kişiyi elinde tutuyor

Almanya'nın Aachen kentindeki Luisen Hastanesi'nde 65 yaşındaki silahlı bir kişinin bazı kişileri rehin aldığına dair gelen ihbar üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Saldırganın 15 kişiyi elinde rehin olarak tuttuğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Aachen polisi tarafından yapılan açıklamada, "Polis ve itfaiye şu anda Aachen'deki Luisen Hastanesi'nde görev başında. Şu anda muhtemel bir tehdide dair belirtiler var. Hastanenin etrafındaki alan kordon altına alındı. Polis sizden bu bölgeden uzak durmanızı istiyor" denildi.