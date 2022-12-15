Almanya'da her dört kilise üyesinden biri kaydını sildiriyor

Almanya'da 4 bin 363 kişiyi kapsayan dini bir araştırma yapıldı.

"Din Monitörü 2023" adlı araştırma, çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

Bertelsmann Vakfı'nın 4 bin 363 kişiyi kapsayan "Din Monitörü 2023" araştırmasına göre, Almanya’da yaşanan cinsel taciz skandalları ve gerekli reformların yapılamaması nedeniyle Hristiyan kiliseleri, toplumsal önemini kaybetmeye devam ediyor.

Dört üyeden biri ayrılmayı düşünüyor

Her dört kilise üyesinden biri üyelikten ayrılmayı düşünürken, bu kişiler arasında Katolikler üçte ikiyle en büyük çoğunluğu oluşturuyor.

Kiliselerde yaşanan skandalların etkisi

Kilise üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin yüzde 81'i, kiliselerde yaşanan skandallar nedeniyle dini kurumlara güvenlerini kaybettiklerini söyledi.

Ayrılmak isteyenlerin çoğunluğunu, yüzde 41 ile 16-24 yaş arasındaki üyeler oluşturuyor.

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41 milyon kişi Katolik ve Protestan kiliselerine mensup

AA'nın haberine göre, ülkede giderek daha fazla kişi kendisini "ateist" olarak tanımlıyor. Almanya'da yaklaşık 41 milyon kişi Katolik ve Protestan kiliselerine mensup.

İlk kez 2021'de kilise üyelerinin toplam nüfus içindeki payları yüzde 50'nin altına düştü ve kiliseden ayrılanların sayısı geçen yıl 639 bin gibi yüksek bir seviyeye ulaştı.

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