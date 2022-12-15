Almanya'da her dört kilise üyesinden biri kaydını sildiriyor

Almanya'da 4 bin 363 kişiyi kapsayan dini bir araştırma yapıldı.
"Din Monitörü 2023" adlı araştırma, çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.
Bertelsmann Vakfı'nın 4 bin 363 kişiyi kapsayan "Din Monitörü 2023" araştırmasına göre, Almanya’da yaşanan cinsel taciz skandalları ve gerekli reformların yapılamaması nedeniyle Hristiyan kiliseleri, toplumsal önemini kaybetmeye devam ediyor.
Dört üyeden biri ayrılmayı düşünüyor
Her dört kilise üyesinden biri üyelikten ayrılmayı düşünürken, bu kişiler arasında Katolikler üçte ikiyle en büyük çoğunluğu oluşturuyor.
Kiliselerde yaşanan skandalların etkisi
Kilise üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin yüzde 81'i, kiliselerde yaşanan skandallar nedeniyle dini kurumlara güvenlerini kaybettiklerini söyledi.
Ayrılmak isteyenlerin çoğunluğunu, yüzde 41 ile 16-24 yaş arasındaki üyeler oluşturuyor.
41 milyon kişi Katolik ve Protestan kiliselerine mensup
AA'nın haberine göre, ülkede giderek daha fazla kişi kendisini "ateist" olarak tanımlıyor. Almanya'da yaklaşık 41 milyon kişi Katolik ve Protestan kiliselerine mensup.
İlk kez 2021'de kilise üyelerinin toplam nüfus içindeki payları yüzde 50'nin altına düştü ve kiliseden ayrılanların sayısı geçen yıl 639 bin gibi yüksek bir seviyeye ulaştı.
DÜNYA
Almanya'da darbe girişimi: Terör örgütüne üyelikten yargılanacaklar
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Almanyada, Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile ilişkilendirilen darbe planının patlak vermesinin ardından, Federal Meclisin (Bundestag) daha fazla korunması yönündeki çağrılar yapılıyor.
Redaktionsnetzwerk Deutschlanda (Almanya Yazı İşleri Ağı) konuşan Yeşiller Partisi Milletvekili Konstantin von Notz, Federal Meclisin güvenlik konseptinin, erişim ayrıcalıklarına sahip anayasa düşmanlarının parlamentoya seçilebilmesi için oluşturulmadığını belirterek Demokrat milletvekillerinin günlük yaşamını sabote etmeden Federal Meclis için koruma düzenini artırmalıyız. dedi.
Sosyal Demokrat Partili Sebastian Hartmann, Funke medyaya yaptığı açıklamada, Federal Meclisi basmak isteyen eski bir AfD milletvekilinin tutuklanmasının ardından parlamentodaki mevcut temasları acilen gözden geçirilmelidir. ifadesini kullandı.
Federal Meclis Başkan Yardımcısı Katrin Göring-Eckardt da Funke medyaya, Federal Meclis için hangi güvenlik önlemlerini uyarlamamız gerektiğini dikkatle inceleyeceğiz ve konuyu tüm karar organlarında ele alacağız. açıklamasında bulundu.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün yaptığı açıklamada, darbe planı yapanların aşırı sağcı AfD ile bağlantısına işaret etmişti.
Sosyal Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil de aşırı sağcı AfD partisinin cezalandırılmasını talep etmişti.
AfDyi açıkça anayasa karşıtı bir parti olarak nitelendiren Klingbeil, AfD, parlamentolarda, mahkemelerde ya da kamu hizmetlerinde değil Anayasayı Koruma Dairesinin izleme listesinde yer almalı. demişti.
Almanya’da darbe planı yapan aşırı sağcı Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) adlı gruba yönelik yapılan baskın ve tutuklamaların yankıları sürüyor. İç istihbarattan sorumlu federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Thomas Haldenwang, Reichsbürger ve darbe planlayan aşırı sağcı gruba yönelik operasyonun arka planını anlatırken, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de aşırı sağa karşı yeni önlemler alınması gerektiğini söyledi. Haldenwang, grubun aylardır eyalet ve federal istihbarat daireleri tarafından takip altında olduğunu belirtirken, “Silah zoruyla darbe için somut planlar olduğu giderek daha açık hale geldiğinde polisi, savcılığı ve başsavcıyı çağırmanın zamanı gelmişti” dedi.
Bu oluşuma bağlı 21 binden fazla kişi olduğunu vurgulayan Haldenwang, üyelerin birçoğunun yasal ve yasadışı silah sahibi olduğuna dikkat çekerek, “Amacımız bu grupları silahsızlandırmak” dedi. Halihazırda örgüt lideri Prens 13’üncü Heinrich olmak üzere 25 kişi tutuklanırken, 54 şüphelinin olduğu, 150 yere düzenlenen baskında 50 yerde silahların ele geçirildiği bildirildi. Öte yandan Amerikan New York Times Gazetesi’ne konuşan kaynaklar örgüte ait bir ‘kara liste’ ele geçirildiğini belirtti. Gazetenin ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, 18 kişilik listenin içinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un da adının bulunduğu kaydedildi. Listedeki isimlerin “hasım politikacılar” olarak görüldüğü ve darbe sonrası ya idam edilmelerinin ya da sınırdışı edilmelerinin planlandığı aktarıldı.
YENİ TUTUKLAMA DALGASI GELİYORAlman yetkililer, hükümeti devirmeyi amaçladığı iddia edilen aşırı sağcı grupla ilgili yeni tutuklamaların olmasını beklediklerini belirtti. Thüringen eyaletinin en üst düzey güvenlik yetkilisi Georg Meier, dün kamu yayıncısı Deutschlandfunk’a yaptığı açıklamada, yetkililer kanıtları incelemesi sürerken ikinci bir gözaltı dalgası beklediğini söyledi.
Almanya'da darbe paniği: Dikkat çeken çağrı geldi
Almanya'da darbe planları yapmakla suçlanan kişilerin, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile bağlantısının ortaya çıkmasının ardından, Federal Meclis'in (Bundestag) daha fazla korunması yönündeki çağrılar giderek artıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, darbe planı yapanların aşırı sağcı AfD ile bağlantısına işaret etmişti.