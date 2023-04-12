Almanya'da hükümet esrarı yasallaştırma adımı attı

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ile Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir
Almanya'da hükümet, hazırlanacak yasa tasarısıyla esrarı iki adımda yasallaştırmayı planlıyor.
Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ile Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, Berlin'de düzenledikleri ortak basın toplantısında, esrarın yasallaştırılması konusunda iki ayaklı bir model sundu.
Buna göre, ilk adımda, yetişkinlerin bu yılın sonuna kadar 25 grama kadar esrar bulundurmasına ve kişisel tüketim için 3 bitki yetiştirmesine izin verilecek.
Derneklerin en fazla 500 üyesine kendi yetiştirdikleri kenevir ürünlerini tedarik etme izinleri olacak.
İkinci adım olarak 5 yıllık bir sürede bölgesel pilot projelerde kenevir ürünleri için ticari tedarik zincirleri oluşturulacak.
Gıda ve Tarım Bakanı Özdemir, buna gerekçe olarak esrarın serbest bırakılmasının uluslararası hukuk ve AB hukuku ile uyumluluğuna ilişkin sorunları gösterdi.
'Önceki esrar politikası başarısız oldu'
Sağlık Bakanı Lauterbach, esrarın Almanya'da sıklıkla yasa dışı olarak sunulup kullanıldığını aktararak, "Bu nedenle de çoğu zaman sağlığı tehlikeye atıyor. Özellikle gençler, esrar nedeniyle sosyal ve bilişsel gelişimlerinde olumsuz etkilenmektedir. Buna rağmen giderek daha fazla sayıda genç, bu uyuşturucuyu tüketmektedir." dedi.
Almanya'da hükümeti oluşturan koalisyon ortaklarının öngördükleri gibi kenevir ürünlerinin genel serbest satışı şimdilik gerçekleşmeyecek.