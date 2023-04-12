Almanya'da hükümet esrarı yasallaştırma adımı attı

"On yıllardır süren yasaklama politikası, bunu görmezden geldi ve bu da her şeyden önce gençlerimizin, kullanıcıların sağlığının ve kolluk kuvvetlerinin aleyhine sorunlara neden oldu. Şimdi özel ekimi, bulundurmayı ve tüketimi yasal hale getirerek perspektifli, tutarlı ve pragmatik bir esrar politikası oluşturuyoruz."