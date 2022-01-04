Dünya Almanyada ırkçı saldırılar sürüyor Türke ait büfe kundaklandı
AVRUPA

Almanya'da ırkçı saldırılar sürüyor: Türk'e ait büfe kundaklandı

Almanya'nın Dortmund kentinde bir Türk'e ait büfe kundaklandı. Alman polisi olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, büfede 35 bin Euro tutarında maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Almanyada ırkçı saldırılar sürüyor: Türke ait büfe kundaklandı
Almanya'da Türk'e ait büfe kundaklandı

Almanya'da Türklere yönelik saldırılar sürüyor. Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Dortmund şehrinde bir Türk'e patates büfesi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.

35 BİN EURO HASAR

Gece yarısı meydana gelen kundaklama olayında ölen veya yaralanan olmazken, büfede 35 bin Euro tutarında maddi hasar meydana geldi.

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Dortmund İtfaiye Sözcüsü Andreas Pisarski, gece yarısı polisten gelen çağrı ile olay yerine gittiklerini, olay yerine vardıklarında büfenin tamamen yandığını belirtti. Pisarski, yangının evlere sıçramaması için itfaiye ekiplerinin saatlerce süren soğutma çalışması yaptığını söyledi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dortmund polisi ise büfe sahibinin adını Tamer Gökmen olarak açıklarken, Gökmen'in iki yıl önce satın aldığı büfenin bakımını yaptıktan sonra satışa başladığını belirtti ve olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldığını duyurdu.

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