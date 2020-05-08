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Dünya Almanyada ırkçılık karşıtı eylem
AVRUPA

Almanya’da ırkçılık karşıtı eylem

Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’nın sonlanması ve faşist Nazi diktatörlüğünün sona ermesinin 75’inci yıldönümünde ırkçılık karşıtı eylem düzenlendi. Eylemde, Şubat ayında Almanya’nın Hanau kentinde 5’i Türk 10 kişinin katledilmesiyle sonuçlanan ırkçı saldırı kınanırken, Almanya’da son zamanlarda giderek artan ırkçılığa dikkat çekildi.

Haber Merkezi İHA
Nazi diktatörlüğünün sona ermesinin 75’inci yıldönümünde ırkçılık karşıtı eylem düzenlendi.
Nazi diktatörlüğünün sona ermesinin 75’inci yıldönümünde ırkçılık karşıtı eylem düzenlendi.


Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Hermannplatz Meydanı’nda İkinci Dünya Savaşı’nın sonlanması ve faşist Nazi diktatörlüğünün sona ermesinin 75’inci yıldönümünde ırkçılık karşıtı eylem düzenlendi.

Eylem, ırkçı saldırılar sonucu öldürülenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başlarken, dokuz sivil inisiyatif katıldı. Eylemciler, “Bugün faşizmden kurtuluş günü olan 8 Mayıs’ı bir kutluma gününden daha çok bir eylem günü olarak kabul ediyoruz. Çünkü Almanya’da faşist güçlerin varlığı ve ırkçılık halen bir gerçeklik. Dolayısıyla bugünde ırkçı- faşist saldırıları kınarken hayatını kaybedenleri de anmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

  • Eylemi organize edenlerden Ferat Koçak, yaptığı açıklamada faşist Nazi Almanya’sının mağlup edilişinin 75. yıldönümünün kutlanmasına rağmen, Almanya’da ırkçı faşist tehdidin devam ettiğini dile getirdi. Nazilerin Almanya’da halen insanları öldürmeye devam ettiğini dile getiren Koçak, “Bugünü seçmemizin nedeni, 8 Mayıs Alman faşizminin 1945’te yenilgiyi imzaladığı gün. Biz, Almanya’da Nazi diktatörlüğü yenildi ama faşizm yenilmedi diyoruz.

AA
Irkçılık protesto edildi.

Irkçı zihniyet hala çok güçlü

Hâlâ ırkçı saldırılar var. Naziler insanları öldürüyor, kundaklamalar yapıyor. Örneğin son üç haftadır Bavyera’da birçok Türk’ün dükkanları yakıldı. Berlin Neukölln’de göçmenlerin işyerleri Nazi sembolleriyle işaretlendi” ifadelerini kullandı.

  • Koçak, “Önemli olan birçok göçmen grupların bir araya gelip burası bizim yeni memleketimiz; burada yaşıyoruz, burada çalışıyoruz ve burada hep birlikte ırkçılığa karşı mücadele ediyoruz demesi” dedi.


Ceren Türkmen, yaptığı açıklamada Almanya’da Nazi arındırılmasının hala gerçekleşmediğini iddia etti. Türkmen, 8 Mayıs’ta bir yandan dünyanın ve Almanya’nın, Alman faşizminden kurtulmasını kutlarken diğer yandan da ırkçılık karşıtı eylem yapmak durumunda olduklarını belirtti.

AA
Irkçıları protesto ettiler

Almanya’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde sadece 50 kişi izinli olarak eylem düzenleyebiliyor. Hermannplatz Meydanı’ndaki eyleme çok sayıda katılım olurken, polis 50 kişi haricindeki eylemcileri meydanın dışına çıkardı. Korona tedbirleri nedeni ile meydana alınmayanlar caddenin iki tarafında toplanarak eyleme dışarıdan destek olurken, eyleme katılamayanlar için ise internetten de canlı yayın yapıldı. Polisin güvenlik önlemleri altında sorunsuz geçen eylem, gençlerin dans ve müzik gösterisiyle son buldu.

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