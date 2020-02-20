Almanya'da kafeye silahlı saldırı: 11 ölü

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentindeki iki ayrı nargile kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de ağır yaralı olduğu bildirildi.

Saldırı iki ayrı bölgede yapıldı

Alman polisi saldırganları yakalamak için operasyon başlattı.

Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı yerde gerçekleşti.

Polis, yerel saatle 22.00 sularında gerçekleşen saldırılarla ilgili arka planın henüz bilinmediğini kaydetti.

2 kişi aranıyor