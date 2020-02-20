Dünya Almanyada kafeye silahlı saldırı 8 ölü
AVRUPA

Almanya'da kafeye silahlı saldırı: 8 ölü

Almanya'nın Hanau kentindeki Heumarkt ve Kurt Schumacher caddelerinde bulunan iki ayrı mekana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken 5 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.Alman polisi 2 saldırganı arıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Olay yerinden gelen ilk görüntü
Olay yerinden gelen ilk görüntü

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentindeki iki ayrı nargile kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de ağır yaralı olduğu bildirildi.

Saldırı iki ayrı bölgede yapıldı

Alman polisi saldırganları yakalamak için operasyon başlattı.

Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı yerde gerçekleşti.

Polis, yerel saatle 22.00 sularında gerçekleşen saldırılarla ilgili arka planın henüz bilinmediğini kaydetti.

2 kişi aranıyor

  • Bu arada, 2 kişi olduğu belirtilen saldırganların yakalanmasına çalışıldığı belirtilerek, olayın görgü tanıklarının polisin 06181 100-123 numaralı telefonunu arayarak bilgi vermeleri de istendi.
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