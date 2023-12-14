Almanya'da koalisyon ortakları uzlaşmaya vardı: Yeni zamlar geliyor

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'ya silah tedariki konusunda sıkıntı yaşandığını ifade etti. Ellerinden geldiğini yaptığını bildiren Pistorius, "Bu neredeyse tüm diğer müttefik ve ortaklar için de geçerli. Şu anda iyi bilinen bir sorunumuz var, silah endüstrileri belirli ihtiyaçları çok hızlı tedarik edemiyor." dedi.