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Dünya

Almanya'da koalisyon ortakları uzlaşmaya vardı: Yeni zamlar geliyor

Bütçede açılan deliğin kapatılması için bir aydır yoğun mesai harcayan koalisyon ortakları uzlaşmaya vardı. Birçok ürüne zam gelecek, devlet yardımları kesilecek

09:52 - 14/12/2023 الخميس
Diğer
Olaf Scholz
Olaf Scholz

Almanya'da Başbakan Olaf Scholz, Başbakan Yardımcısı Robert Habeck ve Maliye Bakanı Christian Lindner, önceki gece geç saatlere kadar çalışıp 2024 bütçesi üzerinde uzlaşma sağladı. Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra bütçede oluşan 60 milyar euro'luk açığın 2024'e denk gelen 17 milyar euro'sunun kapatılması için alınacak tedbirlerde hemfikir olundu.


Destekler kalkıyor


Uzlaşma 2024'te pek çok şeyin pahalı olması, bazı devlet yardımlarının kesilmesini beraberinde getirecek. Elektrik ücretlerinde planlanan sübvansiyon iptal edilecek. İklime zarar veren sübvansiyonlar azaltılacak. Sosyal yardımlarda düzenlemeye gidilecek. Elektrikli araç desteği kaldırılacak. Güneş enerjisi desteğinde de kesintiler olacak.




#Almanya
#Olaf Scholz
#zam
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