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Almanya'da korkutan artış: Vakalar Nisan ayından bu yana en yüksek seviyede

Almanya’da koronavirüs vakaları artışta. Ülkede son 24 saatte tespit edilen koronavirüs vaka sayısı bin 700’e ulaştı ve Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. En son 26 Nisan tarihinde bu rakamdan daha yüksek olan günlük 1737 yeni vaka sayısı kaydedilmişti.

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Almanya'da vaka sayılarında artış korkutuyor.
Almanya'da vaka sayılarında artış korkutuyor.

Almanya’da koronavirüs vaka sayısının Nisan ayının sonundan bu yana en yüksek seviyede olduğu belirtildi.

KORKUTAN ARTIŞ

Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü'nün Perşembe sabahı yayınladığı verilere göre, son bir gün içerisinde koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 1707 olarak kayıtlara geçti. En son 26 Nisan tarihinde bu rakamdan daha yüksek olan günlük 1737 yeni vaka sayısı kaydedilmişti.

Almanya'da Nisan başında koronavirüse bağlı Covid-19 hastalığına yakalanan kişi sayısı 6 binin üzerinde seyrederken, bu rakam kısa zamanda epey azalmıştı. Temmuz sonundan bu yana ise yeni vaka sayılarında artış kaydediliyor.

Almanya'da yapılan test sayısı da artırıldı. Robert Koch Enstitüsünün verilerine göre, 27 Temmuz'dan 2 Ağustos'a kadar olan hafta içerisinde 578 bin test yapılırken, iki hafta sonra bu sayı 875 binin üstüne çıkmıştı.

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