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Dünya Almanyada korkutan istihbarat raporu
AVRUPA

Almanya’da korkutan istihbarat raporu

Almanya'da açıklanan yeni bir rapor, ülkede gittikçe yükselen yabancı düşmanlığı konusundaki endişeleri bir kez daha artırdı. Yerel istihbarat servisinin raporuna göre, "Nordkreuz" yani "Kuzey Haçı" isimli Neo-Nazi grubu, ölüm listeleri hazırlamış. Neo-Nazi terör grubunu benzerlerinden daha tehlikeli yapan ise asker ve polislerden oluşması.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nazi örgüt üyelerinin, birçok silaha ve onbinlerce mühimmata erişimi bulunuyor. (Arşiv)
Nazi örgüt üyelerinin, birçok silaha ve onbinlerce mühimmata erişimi bulunuyor. (Arşiv)

İstihbarat raporuna göre Nazi terör örgütü üyelerinin yerel siyasetçilerden oluşan, 25 bin kişilik "ölüm listeleri" hazırladığı, 200 ceset torbası ve kireç sipariş ettiği ortaya çıktı.

SİLAHA VE MÜHİMMATA SAHİPLER

Örgüt üyeleri, polis bilgisayarlarından, Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller, Sol ve Hristiyan Demokrat Birlik partili yerel siyasetçilerin adreslerini topladı. O araştırmalar sonunda "ölüm listeleri" oluşturdu. Listede, Doğu Almanya'daki 3 eyalette yaşayan 25 bin mülteci de yer alıyor. Endişe verici bilgiler içeren raporun kaynağı ise Alman yerel istihbarat servisi. Alman medyasında yayınlanan o rapora göre, "Kuzey Haçı" isimli Neo-Nazi örgüt üyelerinin, birçok silaha ve onbinlerce mühimmata erişimi bulunuyor. Şimdiye kadar, örgütün 3 üyesine karşı, polise ait 10 bin mermi ve hafif makineli tüfeği çaldıkları gerekçesiyle dava açıldı.

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