Almanya'da koronavirüs salgınında bir günde 2 bin 801 vaka tespit edildi: Cem Özdemir ile Michel Barnier de pozitif çıktı Almanya'da 2 bin 801 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı. Ülkedeki toplam sayı 10 bin 999'a yükselirken 31 kişi de hayatını kaybetti. Ayrıca Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir ile AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Haber Merkezi 19 Mart 2020, 13:18 Son Güncelleme: 19 Mart 2020, 14:02 Yeni Şafak