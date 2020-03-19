Dünya Almanyada koronavirüs salgınında bir günde 2 bin 801 vaka tespit edildi Cem Özdemir ile Michel Barnier de pozitif çıktı
KORONAVİRÜS

Almanya'da koronavirüs salgınında bir günde 2 bin 801 vaka tespit edildi: Cem Özdemir ile Michel Barnier de pozitif çıktı

Almanya'da 2 bin 801 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı. Ülkedeki toplam sayı 10 bin 999'a yükselirken 31 kişi de hayatını kaybetti. Ayrıca Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir ile AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cem Özdemir
Cem Özdemir

Almanya Halk Sağlığı Enstitüsü'nün yaptığı açıklamada, ülkede son 1 günde yeni vaka sayısının 2 bin 801 kişi arttığı belirtildi.

  • Bu verinin son 24 saatte 3'te 1 oranında yeni vaka sayısında artış yaşandığını gözler önüne serdiği ifade edildi.
Almanya'da koronavirüs nedeniyle 20 hasta yaşamını yitirdi ve ülke genelinde vaka sayısı 10 bin 999'a yükseldi.

CEM ÖZDEMİR'İN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

  • Almanya'da Yeşiller eski genel başkanı Cem Özdemir'e yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Twitter hesabı üzerinden Almanca bir duyuru yapan Özdemir, durumunun iyi olduğunu ve evinde karantinada bulunduğunu söyledi.

Öte yandan AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in de Kovid-19 testi pozitif çıktı.

MERKEL DÜN İLK KEZ CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ İÇİN ULUSA SESLENDİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip corona virüsün (Covid-19) yayılmasına karşı alınan kurallara uyulmasını istedi.

Merkel, ulusa sesleniş konuşmasında, milyonlarca kişinin iş yerine, çocukların da okula ve kreşe gidemediğine, tiyatro ve sinemaların kapandığına işaret ederek Covid-19 ülkedeki yaşamı değiştirdiğini belirtti.

  • Halkı dayanışma göstermeye ve disiplinli olmaya çağıran Merkel, "Şimdi bir süre geçerli olacak kurallara uyun." dedi.

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