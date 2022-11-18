Dünya Almanyada kuş gribi sonrası hayvanat bahçesi kapatıldı
AVRUPA

Almanya'da kuş gribi sonrası hayvanat bahçesi kapatıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki hayvanat bahçesi, kuş gribi vakasının ortaya çıkmasının ardından kapatıldı. Hayvanat Bahçesinden yapılan açıklamada, kuşlar için karantina uygulanmaya başlandığı ve hayvanat bahçesinin ziyaretçilere kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

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Haber Merkezi AA
Almanyada kuş gribi sonrası hayvanat bahçesi kapatıldı
Arşiv.

Berlin'de hayvanat bahçesi kuş gribi vakası nedeniyle kapatıldı.

Berlin Hayvanat Bahçesinden yapılan açıklamada Avrupa'da kuş gribine birkaç yıldan beri sıkça rastlandığı, bu sebeple Berlin'deki hayvanat bahçesinde ölen kuşlarda kuş gribi testinin yapıldığı belirtildi.

Bu bağlamda 13 Kasım'da ölen çekiç başlı leylekte kuş gribinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, bunun laboratuvar tarafından da doğrulanmasının ardından hayvanat bahçesinde önlemlerin alındığı ifade edildi.

Açıklamada, kuşlar için karantina uygulanmaya başlandığı ve hayvanat bahçesinin ziyaretçilere kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

  • Berlin Hayvanat Bahçesi Müdürü Christian Kern de başka hiçbir hayvanın kuş gribi semptomu göstermediğini ancak yine de tüm kuşlarda kuş gribi testinin yapılacağını belirtti.

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