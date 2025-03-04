Almanya'da merkez sol çöküyor: Irkçılık yükseliyor

Seçim sonuçları, Almanya'nın Batı ve Doğu ekseninde siyasi ve toplumsal olarak bölünmüş bir yapıya sahip olduğunu da gözler önüne serdiği aktarılan raporda ülkenin 3 Ekim 1990'daki birleşmesi öncesinde Batı ve Doğu Almanya olarak ayrılan bölgeleri, seçim haritasına da yansıdığı kaydedildi. Buna göre, Batı Almanya sınırları içindeki şehirlerde CDU/CSU büyük oranda başarılı olurken, eski Doğu Almanya bölgesinde

AfD'nin oy oranlarının oldukça yüksek olduğu görülüyor