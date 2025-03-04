Almanya'da merkez sol çöküyor: Irkçılık yükseliyor

Almanya'nın 21 Şubat tarihinde gerçekleşen genel seçimler, siyasi yeni bir siyasi iktidarsızlık döneminin başlangıcı gibi duruyor. Merkez sol partisi olan SPD'nin oy kaybetmesi ile, aşırı sağ parti AfD'nin yükselmesi, hem Avrupa'yı hem de Türk diasporasını tedirgin ediyor.
Milli İstihbarat Akademisi'nin hazırladığı rapora göre Almanya, 84 milyonluk nüfusu ve dünyanın en büyük beş ekonomisinden biri olmasıyla Avrupa siyasetinde belirleyici bir aktör olarak yer alıyor. Avrupa Birliği'nin iki ana lokomotifinden biri olarak görülen Almanya'da yaşanan siyasi gelişmelerin, sadece ülke içinde değil, Avrupa ve dünya genelinde de yankı uyandırdığına dikkati çeken raporda, "Normal şartlarda dört yılda bir yapılan genel seçimler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip edilmektedir. Türkiye açısından da Almanya'daki gelişmeler ve özellikle seçim sonuçları büyük önem taşımaktadır. Bunun üç temel nedeni bulunmaktadır;
Almanya, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinde en etkili ülkelerden biridir; ülkede 3,5 milyonluk büyük bir Türk diasporası yaşamaktadır; ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi 47 milyar doları aşarak Almanya'yı Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından biri haline getirmiştir. Tüm bu unsurlar göz önüne alındığında, 23 Şubat'ta Almanya'da gerçekleşen erken genel seçimler, Türkiye'de de geniş yankı uyandırmış ve kamuoyunun yakın ilgisini çekmiştir" ifadelerine yer verildi.
'Aşırı sağın yükselişi ve merkez solun çöküşü'
23 Şubat seçimlerinin Almanya açısından ciddi bir kırılma noktası olduğu belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:
Siyasi ve toplumsal çatlaklar derinleşiyor
AB'nin geleceğinde Almanya'nın rolü
Gerçekleşen seçimler sonucunda Almanya'yı dış politika açısından da zorlu bir süreç beklediği kaydedilen rapor, şöyle devam etti: "ABD'de Donald Trump'ın yeniden seçilmesi, Berlin-Washington hattında gerilimi artırma potansiyeli taşırken, NATO içindeki yük paylaşımı tartışmaları da Almanya'nın stratejik kararlarını etkileyecektir. Öte yandan Almanya'nın Avrupa Birliği içindeki yönlendirici rolü, AB'nin genişleme ve derinleşme süreçleri açısından kritik bir unsur olmaya devam etmektedir. Tüm bu gelişmeler, Almanya'nın yeni siyasi tablosunun sadece ülke içinde değil, Avrupa'daki güç dengeleri üzerinde de belirleyici olacağını göstermektedir. AB'nin genişleme ve derinleşme politikalarında yaşadığı sorunların aşılması içinse Almanya ve Fransa'nın geçmişte olduğu gibi yeniden birlikte inisiyatif alması gerekmektedir. Zira AB'nin kurulmasına giden süreç, aslında bu iki ülke arasındaki tarihi rekabetin dizginlenmesi üzerine inşa edilmiştir. Sahip oldukları siyasi ve ekonomik güç nedeniyle ilk günden beri AB'yi domine eden Almanya ve Fransa'nın destek vermediği hiçbir proje başarıya ulaşamamıştır. AB'nin genişlemesi ve derinleşmesi konularına farklı önceliklerle yaklaştıkları görülmektedir."
Almanya'daki Türk diasporası
Türkiye ile ilişkiler
Almanya'nın yeni dönemde iş birliğini artırabileceği ülkeler arasında Türkiye olduğu değerlendirilen raporda, "Türkiye, iç siyasette istikrarlı bir yönetime sahip olduğu gibi dünya siyasetinde yaşanan gelişmeleri de farklı boyutlardan okuyabilmekte ve kendini uluslararası sistemin radikal dönüşümlerine hızlı adapte edebilmektedir. Ancak Ankara'nın Berlin'le ilişkilerinde tehdit olarak algıladığı konularda yeni hükümetin yeni dönemde müspet bir adım atmasına pek ihtimal verilmemektedir. Almanya'nın AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi uygulanması konularında inisiyatif alması, ekonomik ve toplumsal ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.