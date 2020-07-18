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Dünya Almanyada mühimmat paniği Ordudaki 60 bin mermi kayıp
AVRUPA

Almanya'da mühimmat paniği: Ordudaki 60 bin mermi kayıp

Alman ordusunda kayıp mühimmat paniği yaşandı. Alman medyasında çıkan habere göre, kayıp olan on binlerce mermilik mühimmatla ilgili inceleme başlattığı bildirildi. Alman medyasında konuşan Savunma Bakanlığı sözcüsü, mühimmatın kayıp olma gerekçesinin henüz belirlenemediğini kaydetti.

Haber Merkezi DHA
Alman ordusu envanterindeki 60 bin mermi kayıp.
Alman ordusu envanterindeki 60 bin mermi kayıp.

Almanya'da ordu envanterinde bulunan farklı kalibrelerde yaklaşık 60 bin mermi kayıp olduğu konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZÜCÜ: 60 BİN MERMİ KAYIP

Sözcü, "Ortada bir suç söz konusu olduğunda elbette olaya başsavcılık dahil olur" ifadesini kullandı. Sözcü yaptığı açıklamada, ordu envanterinde bulunan farklı kalibrelerde yaklaşık 60 bin mermi kayıp olduğunu ifade etti.

  • Alman medyası daha önce, 2010 yılından bu yana 60 bin atımlık mühimmatın kayıplara karıştığını yazmış ve bu haberi, Alman hükümetinin muhalefetteki çeşitli meclis gruplarının yönelttiği soruya verdiği yanıtta aktardığı resmi verilere dayandırmıştı.

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