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Almanya'da orman yangınları: Beş gündür kontrol altına alınamadı

Almanya'da orman yangınları: Beş gündür kontrol altına alınamadı

21:006/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
AA
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Brandenburg eyaletindeki orman yangını. (Foto: Sosyal Medya)
Brandenburg eyaletindeki orman yangını. (Foto: Sosyal Medya)

Almanya'nın Thüringen, Saksonya ve Brandenburg eyaletindeki orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yaklaşık beş gündür süren orman yangınları sıcak hava, rüzgar ve su temininin zorlaşması nedeniyle kontrol altına alınamıyor. Yanan alanın yaklaşık 2 bin 100 hektar olduğunu tahmin ediliyor.

Almanya'nın Thüringen, Saksonya ve Brandenburg eyaletindeki orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Beş gündür kontrol altına alınamadı

Yaklaşık beş gündür süren orman yangınları sıcak hava, rüzgar ve su temininin zorlaşması nedeniyle kontrol altına alınamıyor.

Asker ve polis de yardım ediyor

Yangınlara çok sayıda itfaiye personeli mücadele ederken silahlı kuvvetler ve polise ait helikopterler de söndürme çalışmalarına katılıyor.

Yangından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Saksonya ile Brandenburg eyalet sınırındaki Gohrischheide'deki yangın, birçok yerleşim yeri için hala tehdit oluşturuyor.

Yanan alan 2 bin hektarı aştı

Gohrischheide, 1992 yılına kadar Sovyet ordusunun bir eğitim alanı olarak kullanılan bir doğa koruma alanı olarak biliniyor.

Bu nedenle bölgede devam eden söndürme çalışmalarında, kalan mühimmatın patlama riski nedeniyle güçlükler yaşanıyor.

Yanan alanın yaklaşık 2 bin 100 hektar olduğunu tahmin ediliyor.

Yangın nedeniyle çekilen uydu görüntüleri de değerlendiriliyor.



#Almanya
#Orman Yangını
#Saksonya
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