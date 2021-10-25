Dünya Almanyada polis şiddeti Portekizli genci yere yatırıp defalarca yumrukladılar
AVRUPA

Almanya'da polis şiddeti: Portekizli genci yere yatırıp defalarca yumrukladılar

Almanya'nın Pforzheim kentinde kameralara yansıyan polis şiddeti infial oluşturdu. Görüntülerde polisin yerde yatan gencin kafasını defalarca yumrukladığı görülüyor. Pforzheim'in kuzey kesiminde meydana gelen olayda çekilen görüntülere tepki yağıyor.

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Haber Merkezi Diğer
Almanyada polis şiddeti: Portekizli genci yere yatırıp defalarca yumrukladılar
​Almanya'da polis şiddeti.

Almanya'nın Pforzheim kentinde kameralara yansıyan polis şiddeti infial oluşturdu. Görüntülerde polisin yerde yatan gencin kafasını defalarca yumrukladığı görülüyor.

TARTIŞMA YUMRUKLAMAYLA BİTTİ

İddialara göre 25 yaşındaki Portekiz asıllı bir genç ile Alman polisi arasında tartışma çıktı. Polisin kontrol altına almaya çalıştığı gencin polise karşı direnmesiyle tartışma büyüdü. Alman polisi ise daha sonra genci yere yatırarak defalarca yumrukladı.

Almanya'da polis şiddeti: Genci yere yatırıp defalarca yumrukladılar
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Almanya'da polis şiddeti: Genci yere yatırıp defalarca yumrukladılar
Almanya'nın Pforzheim kentinde kameralara yansıyan polis şiddeti infial oluşturdu. Görüntülerde polisin yerde yatan gencin kafasını defalarca yumrukladığı görülüyor. Pforzheim'in kuzey kesiminde meydana gelen olayda çekilen görüntülere tepki yağıyor.


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POLİS KENDİNİ SAVUNDU

Polis sözcüsü Dirk Wagner polisin "agresif ve saldırgan" tavırlar sergileyen gence karşı zorlayıcı önlemler aldığını belirtti. Wagner açıklamasında, polisin kamu güvenliği ve düzenine yönelik tehlikeleri ve aksaklıkları ortadan kaldırmak ve cezai suçları ve idari suçları kovuşturmak için yasal görevlerini yerine getirmesi gerektiğinin açık olduğunu söyledi.

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