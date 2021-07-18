Almanya'da sel bölgesinde gülerken kameraya yakalanan Armin Laschet özür diledi

Almanya’da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 165'e yükseldi.

Acil durum ilan edildi

Koblenz polisinden yapılan açıklamada, 670 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Avusturya sınırında bulunan Bavyera eyaletinin Berchtesgadener Land bölgesinde sel ve toprak kayması dolayısıyla "acil durum" ilan edildi.

Tüm bunlar yaşanırken, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in bölgedeki temaslarına eşlik eden Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yerine aday olan Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet, ülkenin gündemine oturdu.

Bölgeden çekilen görüntülerde, Steinmeier'in konuşma yaptığı esnada Laschet'in hemen arkada beraberindekilerle gülmesi ve rahat tavır sergilemesi, eleştirileri de beraberinde getirdi.

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Yoğun tepkiler sonrası açıklama yapan Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Genel Başkanı Laschet, ortaya çıkan izlenimden pişman olduğunu belirterek, "Uygunsuzdu ve üzgünüm" ifadelerini kullandı.

DÜNYA Alman devlet televizyonu Das Erste'de selden etkilenen vatandaşlar için bağış talep edildi

FOTOĞRAF 16 Yüzlerce kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Yetkililer ülkenin batısında daha fazla etkili olan yağışlar nedeniyle 200 bin kişiye elektrik verilemediğini, birçok yerleşim yerinin de sular altında kaldığını bildirdi. Bölgede etkili olumsuz hava koşulları nedeniyle onlarca bina yıkılırken, çok sayıda yol trafiğe kapatıldı, tren sereleri de iptal edildi. Hollanda, Belçika ve Almanya'nın bazı bölgelerinde hayat durma noktasına geldi. Avrupa'nın göbeğinde felaket: Hayat felç oldu onlarca ölü ve kayıp var Avrupa'da sel baskınları onlarca kişinin ölümüne ve kaybolmasına yol açtı. Şiddetli sağanak yağış Belçika, Almanya ve Hollanda'yı vurdu. Almanya'da 133 kişi hayatını kaybetti. BiP'te paylaş

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