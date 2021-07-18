Almanya'da sel bölgesinde gülerken kameraya yakalanan Armin Laschet özür diledi

Almanya’da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 165'e yükseldi.
Acil durum ilan edildi
Koblenz polisinden yapılan açıklamada, 670 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Avusturya sınırında bulunan Bavyera eyaletinin Berchtesgadener Land bölgesinde sel ve toprak kayması dolayısıyla "acil durum" ilan edildi.
Tüm bunlar yaşanırken, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in bölgedeki temaslarına eşlik eden Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yerine aday olan Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet, ülkenin gündemine oturdu.
Bölgeden çekilen görüntülerde, Steinmeier'in konuşma yaptığı esnada Laschet'in hemen arkada beraberindekilerle gülmesi ve rahat tavır sergilemesi, eleştirileri de beraberinde getirdi.
Yoğun tepkiler sonrası açıklama yapan Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Genel Başkanı Laschet, ortaya çıkan izlenimden pişman olduğunu belirterek, "Uygunsuzdu ve üzgünüm" ifadelerini kullandı.