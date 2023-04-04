Almanya'da Suriyeli mülteci belediye başkanı seçildi.

29 yaşındaki Alshebl, 753 oy (yüzde 55,41) alarak Ostelsheim'ın yeni belediye başkanı seçildi. İlk turda barajı aşarak seçimi kazanan Ryyan Alshebl'ın rakipleri Marco Strauß 591 oy (yüzde 43,49) ve Mathias Fey ise 15 oy (yüzde 1,1) oy aldı. Alshebl, seçim sonucunun açıklanmasının hemen ardından "heyecanlandığını" belirterek, "Bugün Ostelsheim halkı, hoşgörü ve dünyaya açıklık kapsamında tüm Federal Cumhuriyet (Almanya) için bir örnek teşkil etti" dedi.