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Dünya

Almanya'da Suriyeli mülteci belediye başkanı seçildi

Suriye iç savaşından kaçıp Almanya'ya yerleşen Suriyeli Ryyan Alhlebl, Almanya'da yerel seçimlere katıldı ve belediye başkanı seçildi.

14:26 . 4/04/2023 Salı
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Almanya'da Suriyeli mülteci belediye başkanı seçildi.

Almanya'da Suriyeli mülteci belediye başkanı seçildi.

Suriye iç savaşından kaçıp 8 yıl önce Almanya'ya yerleşen Suriyeli Ryyan Alhlebl, Baden-Württemberg eyaletine bağlı Calw kentinde yer alan Ostelsheim ilçesinin belediye başkanı seçildi.

773 oyla belediye başkanı seçildi

29 yaşındaki Alshebl, 753 oy (yüzde 55,41) alarak Ostelsheim'ın yeni belediye başkanı seçildi. İlk turda barajı aşarak seçimi kazanan Ryyan Alshebl'ın rakipleri Marco Strauß 591 oy (yüzde 43,49) ve Mathias Fey ise 15 oy (yüzde 1,1) oy aldı. Alshebl, seçim sonucunun açıklanmasının hemen ardından "heyecanlandığını" belirterek, "Bugün Ostelsheim halkı, hoşgörü ve dünyaya açıklık kapsamında tüm Federal Cumhuriyet (Almanya) için bir örnek teşkil etti" dedi.

Sekiz yıl görevde kalacak

Aynı zamanda Yeşiller Partisi mensubu olan Alshebl, önümüzdeki sekiz yıl boyunca Ostelsheim'ın yeni belediye başkanı olarak görev icra edecek. Ostelsheim Belediye Başkanı Fuchs'un görev süresi 17 Haziran'a kadar devam edecek. Ardından 18 Haziran'da Alshebl adına resmi tören düzenlenerek, görev süresi resmen başlamış olacak.


#Ryyan Alhlebl
#almanya
#suriye
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