Dünya Almanyada tarım ürünleri üretici fiyatlarında 2011den bu yana en yüksek artış
AVRUPA

Almanya'da tarım ürünleri üretici fiyatlarında 2011'den bu yana en yüksek artış

Almanya'da tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, bitki ürünlerindeki fiyat artışı nedeniyle Aralık 2021'de yüzde 22,1 artarak 2011'den bu yana en yüksek yıllık artışı kaydetti.

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Haber Merkezi AA
Almanyada tarım ürünleri üretici fiyatlarında 2011den bu yana en yüksek artış
Almanya'da tarım ürünleri üretici fiyatlarında 2011'den bu yana en yüksek artış kaydedildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,1 arttı.

Bu artışın, Temmuz 2011'den bu yana fiyatlardaki en güçlü yıllık yükseliş olduğu belirtilen açıklamada, "Bitki ürünlerinin fiyatları aralıkta güçlü bir şekilde yükseldi. Bu ürünlerin fiyatları Aralık 2021'de Aralık 2020'ye göre yüzde 28,8 daha yüksek oldu. Hayvansal ürünlerin fiyatları da yıllık yüzde 17,4 arttı. Bitkisel ürünlerin fiyatlarındaki artış, kısmen Temmuz 2020'den bu yana küresel tahıl fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı." denildi.

Verilere göre, kolza tohumu fiyatında yüzde 68,2 ile Temmuz 2008'den bu yana en yüksek artış görülürken, patateste düşük hasat ve baz etkisiyle yüzde 60 artış olması dikkati çekti. Süt fiyatında yüzde 22, sığır eti fiyatında da yüzde 27,7 artış oldu.

Almanya'da geçen yıl tarım ürünleri üretici fiyatları yüzde 8,8 arttı.

Öte yandan, Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) araştırmasına göre, Almanya'da gıda üreticilerinin üçte ikisinden fazlası gelecek aylarda daha fazla fiyat artışı planlıyor.

Ifo Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershauser, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Gıda fiyatlarının bu yıl enflasyonda önemli bir faktör olması muhtemel." ifadesini kullandı.

Ifo, Almanya'da gıda fiyatlarının bu yıl 2021'e göre yüzde 7 artmasını bekliyor.

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