Almanya'da Ukrayna'ya Taurus füzesi gönderilmesi önergesi reddedildi

Pakistan, İran'ın Sistan-Belucistan bölgesindeki "terör hedeflerine" saldırı düzenlediğini duyurdu. Pakistan yönetimi, halkının güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini, "kardeş ülke İran'ın" egemenliğine saygı duyduğunu bildirdi. Saldırılar sonrası İran tarafı Pakistan tarafından sınır bölgesindeki bir köye düzenlenen füze saldırısında üç kadın ve dört çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Pakistanlı üst düzey istihbarat kaynakları, İran'ın Belucistan saldırısına verilecek yanıtta tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtmişti.