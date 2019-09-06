Dünya Almanyada yabancı düşmanlığı patladı
AVRUPA

Almanya’da yabancı düşmanlığı patladı

Irkçılığın ve aşırı sağın hızla yükseldiği Almanya’da mültecilere yönelik saldırılarda da artış gözleniyor. Alman polisi kayıtlarına göre sadece bu yılın ilk alt ayında mültecilere dönük 609 saldırı gerçekleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Irkçı gösteriler her geçen gün daha da artıyor.
Irkçı gösteriler her geçen gün daha da artıyor.

NAZİLER SALDIRIYOR

Neue Osnabrücker Zeitung, Sol Parti’nin soru önergesine hükümetin verdiği yanıta dayandırdığı haberde, “siyasi kaynaklı sağcı suçlar” kategorisinde değerlendirilen suçların hakaretten yaralamaya kadar farklılık gösterdiği belirtildi. Habere göre, her dört saldırıdan biri Brandenburg eyaletinde gerçekleşti. Almanya İçişleri Bakanlığı’na göre polis 160 vakada “saldırının hedefini mülteci/iltica başvurusu yapan kişi” olarak sınıflandırdı

YERLEŞKELER HEDEFTE

Ayrıca mültecilerin kaldığı 60 sığınmacı yerleşkesine ve 42 yardım organizasyonuna da saldırılar düzenlendiği aktarıldı. Haberde, bu saldırılar sonucu, aralarında yedi çocuğun da bulunduğu 102 kişinin yaralandığı bilgisi yer aldı. Bazı eyaletlerde ise daha az saldırı kaydedildi ve saldırı sayısının Baden-Württemberg eyaletinde 62, Aşağı Saksonya’da 58 ve Saksonya’da ise 56 olduğu ifade edildi.

  • IRKÇI AfD TEHDİDİ BÜYÜYOR
  • Almanya’da, ırkçı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’nin de yükselişi korkutuyor. Merkez siyasetin iki büyük partisi Hıristiyan Demokratlar (CDU) ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) güç kaybetmesi ile AfD kimi eyaletlerde ikinci parti konumuna yükseldi. En son geçen hafta sonu yapılan seçimlerde Almanya’nın Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde AfD oylarını artırarak ikinci güç oldu.

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Almanya'da ırkçılık yine hortladı

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