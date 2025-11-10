Yeni Şafak
Almanya’da yoğun bakımda cinayet: Hastanın solunum cihazını söktü

22:3710/11/2025, Pazartesi
IHA
Yoğun bakımda solunum cihazı sökülen 75 yaşındaki hasta, hayatını kaybetti
Almanya’nın Köln şehrindeki bir hastanede alkol bağımlılığı tedavisi gören 32 yaşındaki bir hasta, birlikte kaldığı odadaki 75 yaşındaki hastanın solunum cihazını soktu. 75 Yaşındaki hasta, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Almanya’da bir hastanede alkol bağımlılığı tedavisi gören 32 yaşındaki hasta, yoğun bakım odasında birlikte kaldığı 75 yaşındaki hastanın solunum cihazını sökerek ölümüne neden oldu.


Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Köln şehrindeki bir hastanenin yoğun bakım servisinde korkunç bir cinayet yaşandı. Köln Savcılığı ve polis tarafından yapılan açıklamada, Köln’deki bir hastanede alkol bağımlılığı tedavisi gören 32 yaşındaki bir hastanın, yoğun bakım odasında birlikte kaldığı 75 yaşındaki hastanın solunum cihazını söktüğü ifade edildi.


Olayı fark eden hastanenin güvenlik görevlileri, 32 yaşındaki hastayı gözaltına aldı. 75 yaşındaki hasta ise sağlık personelinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Köln polisi, geçtiğimiz cumartesi gecesi yaşanan olayın ardından cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. Savcılık kararıyla 32 yaşındaki şüpheli, ilk aşamada uyuşturucu tedavisi görenlerin bulunduğu bir hastaneye sevk edildi.


Savcılığa göre, şüphelinin isnat edilen suçu alkol bağımlılığı nedeniyle sorumluluk bilincinin azaldığı bir dönemde işlemiş olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



#Almanya
#Sağlık
#Solunum Cihazı
