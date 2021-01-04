Almanya'daki 14 yıllık yükselişe Kovid-19 son verdi

Almanya ölü sayısı olarak salgının başından beri en yüksek seviyeyi geçtiğimiz hafta görmüştü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, geçen yıl ülkede istihdam, 2019'a göre yüzde 1,1 geriledi. 2020'de istihdama katılan kişi sayısı 477 bin kişi azalırken, toplam istihdam 44 milyon 792 bin milyon olarak kayıtlara geçti. Böylece istihdam, 14 yıldır art arda artışına son vermiş oldu.

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Destatis açıklamasında, ülkede 2019'da istihdamın 2018'e göre yüzde 0,9 yükseldiği anımsatılarak, "İstihdamda 2020'deki düşüş, 2008-2009 küresel ekonomik ve mali krizi de dahil olmak üzere Almanya'da 14 yılı aşkın süredir gözlemlenen istihdam artışının korona kriziyle sona erdiği anlamına geliyor" ifadesine yer verildi.