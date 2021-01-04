Dünya Almanyadaki 14 yıllık yükselişe Kovid-19 son verdi
AVRUPA

Almanya'daki 14 yıllık yükselişe Kovid-19 son verdi

Almanya'da istihdam, 2020'de Kovid-19 krizi nedeniyle 2019'a göre 477 bin azalarak 44,8 milyon kişiye geriledi. Böylece 2007'den beri istihdamda devam eden yükseliş son bulmuş oldu.

Haber Merkezi AA
Almanya ölü sayısı olarak salgının başından beri en yüksek seviyeyi geçtiğimiz hafta görmüştü.
Almanya ölü sayısı olarak salgının başından beri en yüksek seviyeyi geçtiğimiz hafta görmüştü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, geçen yıl ülkede istihdam, 2019'a göre yüzde 1,1 geriledi. 2020'de istihdama katılan kişi sayısı 477 bin kişi azalırken, toplam istihdam 44 milyon 792 bin milyon olarak kayıtlara geçti. Böylece istihdam, 14 yıldır art arda artışına son vermiş oldu.

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Destatis açıklamasında, ülkede 2019'da istihdamın 2018'e göre yüzde 0,9 yükseldiği anımsatılarak, "İstihdamda 2020'deki düşüş, 2008-2009 küresel ekonomik ve mali krizi de dahil olmak üzere Almanya'da 14 yılı aşkın süredir gözlemlenen istihdam artışının korona kriziyle sona erdiği anlamına geliyor" ifadesine yer verildi.

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