Dünya Almanyadan ezan kararı cuma günleri okunmasına izin verilecek
AVRUPA

Almanya'dan ezan kararı: cuma günleri okunmasına izin verilecek

Almanya'da Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Köln'de, Büyükşehir Belediyesi, cuma günleri hoparlörden öğlen ezanı okunabileceğini duyurdu. Ancak ezanın 5 dakikayı geçmemesi şartı koyulacak.

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Haber Merkezi AA
Almanyadan ezan kararı: cuma günleri okunmasına izin verilecek
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Almanya'da Köln Belediyesi camilerde cuma günleri öğlen ezanının cami dışında da okunmasına yeşil ışık yaktı.

İki yıl geçerli olacak pilot uygulama kapsamında müezzinler beş dakikayı geçmemek koşuluyla 12.00 ile 15.00 saatleri arasında açıkta ezan okuyabilecek. Bunun için her caminin özel olarak başvurması gerekecek. Başvuruyu yapan camilerin bulundukları semtlere göre karar verilecek. Ezan sesinin belli bir desibeli aşmaması ve ezan izni alan camilerin yakındaki binalarda oturanları bilgilendirmeleri de şart koşuluyor. Ayrıca camilerden ezanla ilgili konularda bir de muhatap belirlemesi istenecek.

"KİLİSE ÇANLARI İLE MÜEZZİN ÇAĞRISI DUYULACAK"

Uygulamanın karşılıklı olarak inançları kabullenme ve anayasayla güvence altına alınan din özgürlüğünün tanınmasına yönelik bir işaret olduğunu belirten Köln Anakent Belediye Başkanı Henriette Reker, "Bu pilot proje ile dünyaya açık kentimizdeki çok sayıda Müslümanın hak ettiği dini ilgilerine karşılık verecek olmaktan dolayı sevinçliyim" dedi.

  • Reker, "Eğer kentimizde kilise çanlarının yanında müezzinin çağrısını da duyarsak, bu Köln'de çoğulculuğun yaşatıldığı anlamına gelecek" diye konuştu.

40 civarında cami ve mescit var

İki yıllık sürecin sonunda belediye ve cami yöneticileri uygulama ile ilgili yeni bir takım düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına karar verecek. Yaklaşık 1 milyon nüfuslu Köln'de çoğu Türkler tarafından kurulan 40 civarında cami ve mescit bulunuyor. Türklerin dışında Araplar ve Boşnaklar tarafından kurulan camiler de var. Yeni inşa edilen camilerde minarelerin bulunmasına karşın buralardan hoparlörlerle dışarıya ezan okunmasına izin verilmiyor. Ancak yerleşim yerlerinin dışında olan bazı camilerde istisna olarak dışarıya ezan okunabiliyor.

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