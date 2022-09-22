Dünya Almanyadan kısmi seferberlik açıklaması Ruslar iltica başvurusunda bulunabilecek
AVRUPA

Almanya'dan kısmi seferberlik açıklaması: Ruslar iltica başvurusunda bulunabilecek

Rusya'da ilan edilen kısmi seferberliğin ardından Almanya'dan bir açıklama geldi. Almanya, kısmi seferberlik ilan edilen Rusya'da askere gitmek istemeyenlerin iltica başvurusunda bulunabileceğini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Almanyadan kısmi seferberlik açıklaması: Ruslar iltica başvurusunda bulunabilecek
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "kısmi seferberlik" ilan etmesinin ardından ülkede hareketlilik yaşandı.

Rusya'dan Antalya'ya akın akın göçler başlarken Almanya'dan bir açıklama geldi. Almanya, kısmi seferberlik ilan edilen Rusya'da askere gitmek istemeyenlerin iltica başvurusunda bulunabileceğini söyledi.

ALMANYA'YA İLTİCA BAŞVURUSU

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, kısmi seferberlik ilan edilen Rusya'da askere gitmeyi reddedenlerin, Almanya'ya iltica başvurusunda bulunabileceğini söyledi.

Faeser, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a yaptığı açıklamada, "Kural olarak, ağır baskı tehdidi altındaki firari askerler, Almanya'da uluslararası korumadan yararlanırlar. Vladimir Putin'in rejimine cesurca karşı çıkan ve bu nedenle kendilerini büyük bir tehlikeye atan herkes, siyasi zulüm gerekçesiyle Almanya'ya iltica başvurusunda bulunabilir." dedi.

Nancy Faeser, Almanya'nın zaten zulüm gören ve tehdit edilen Rus muhalifleri aylardır ülkeye kabul etmekte olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Marco Buschmann da "Putin'den nefret eden ve liberal demokrasiyi seven herkes Almanya'da bize katılabilir." dedi.

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