Almanya'dan Trump'a 'vergi' resti: Avrupa Birliği hep birlikte karşılık verecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD gümrük vergilerine karşı önlem alacağını belirterek, “ABD bize başka seçenek bırakmazsa, AB hep birlikte karşılık verecek. Dünyanın en büyük pazarı olarak 450 milyon nüfusuyla bunu yapabilecek güce sahibiz” dedi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, Almanya'nın Avrupa'da en büyük ihracat ülkesi olduğunu belirterek, çelik ve alüminyumda görüldüğü gibi AB'nin Amerikan gümrük vergilerinin hedefi olduğunda Almanya'nın Avrupa'daki dayanışmaya daha fazla ihtiyaç duyacağını söyledi.
"Bunu yapabilecek güce sahibiz"
"Rüzgar şu anda karşıdan esiyor"
Scholz, Merz'in düzensiz göçle mücadelede sınırları kapatmak istediğini, bununla Avrupa hukukunun ihlal edileceğini ifade ederek, Merz'in bu şekilde Avrupa'daki birlikteliği tehlikeye attığını savundu.
“(Merz) Seçim kampanyasında birkaç puan kazanma umuduyla Avrupa'nın birlikteliğine balta vuruyor" ifadesini kullanan Scholz, Merz'in iltica politikasındaki taleplerinin Almanya'nın çıkarlarına aykırı olduğunu kaydetti.
Scholz, Federal Meclis'te 29 Ocak'ta, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin göç politikasının sıkılaştırılmasını öngören önergenin aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi sayesinde geçmesine de tepki göstererek, vatandaşların artık Merz'in demokratlarla uzlaşmayı zor bulduğunda AfD ile iş yaptığını bildiğini söyledi.
Başbakan Scholz, 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimin, mecliste CDU/CSU ve AfD'nin çoğunluğu elde etmesini önlemek açısından belirleyici olacağını kaydetti.