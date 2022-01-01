Dünya Almanyadan "Türeci ve Şahinin resimleri euroya basılsın" önerisi
AVRUPA

Almanya'dan "Türeci ve Şahin'in resimleri euro'ya basılsın" önerisi

AP Milletvekili Moritz Körner, COVID-19 aşısını geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin resimlerinin euro banknotlarının üzerinde yer almasını teklif etti.

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Haber Merkezi AA
Almanyadan Türeci ve Şahinin resimleri euroya basılsın önerisi
Temsili

Alman Hür Demokrat Partili siyasetçi Körner, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, yeni euro banknotlarının üzerinde BioNTech şirketinin kurucuları gibi Avrupalı önemli şahsiyetlerin yer alması gerektiğini dile getirdi.

Körner, "Onların çalışmaları milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardı" dedi.

Siyasetçi Körner, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin entegrasyon, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göç toplumunun potansiyeline ilişkin etkileyici hayat hikayesine sahip olduklarını kaydetti.

1 Ocak 2001’de euro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren euronun 20. yılında banknotların yeniden tasarlanması talep ediliyor.

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Salgının seyrini değiştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci sağlıklı yaşamın sırrını açıkladı: İki şeyi dolaplarından eksik etmiyorlar
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Almanya’nın Mainz kentindeki bir törende ödül alan BioNTech’in kurucuları Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin gazetecilerin soruları yanıtladı.
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Buldukları aşı ile dünyanın gündemine oturan Türeci ve Şahin'in, salgına yönelik açıklamalarının yanı sıra özel hayatları da artık merak konusu.
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İki bilim insanı, hala iki odalı mütevazı bir apartman dairesinde yaşıyor. İşe bisikletle gitmeye devam ediyorlar.<br><br>
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Büyük bir başarıya imza atan Türeci ve Şahin çiftinin 'boş zaman' kavramları yok. Günde ortalama 18 saat çalışıyorlar. Tatil, hafta sonu gibi kavramları da yok. Az uyuyup çok çalışıyorlar.<br><br>
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Çift, uyku gibi yemek konusunda da kanaatkar ve çok az yemek yiyor. Yemekle arası olmayan Türk bilim insanlarının buzdolaplarında, olmazsa olmaz 2 içecek var. Kefir ve lahana suyu dolaplarından hiç eksik olmuyor ve her gün mutlaka kefir ve lahana suyu içiyorlar.<br><br>
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Bunun dışında çiftin alkolle de arası yok. Kendileri tüketmedikleri gibi iş toplantılarında çalışanlarının da alkol almalarına izin vermiyorlar.<br><br>
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Bir başka kırmızı çizgileri de domuz eti. Çift domuz ürünlerinden de uzak duruyor.<br><br>
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Salgının seyrini değiştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci sağlıklı yaşamın sırrını açıkladı: İki şeyi dolaplarından eksik etmiyorlar
BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin çiftinin merak edilen özle yaşamlarına dair ayrıntılar ortaya çıktı. Otomobil kullanmayan ve işe bisikletle gidip gelen çift, dolaplarından lahana suyu ve kefiri eksik etmediği, şeker, alkol ve domuz etini ağızlarına sürmediklerini söyledi.


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Almanyadan Türeci ve Şahinin resimleri euroya basılsın önerisi

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