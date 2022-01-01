Almanya'dan "Türeci ve Şahin'in resimleri euro'ya basılsın" önerisi

Çift, uyku gibi yemek konusunda da kanaatkar ve çok az yemek yiyor. Yemekle arası olmayan Türk bilim insanlarının buzdolaplarında, olmazsa olmaz 2 içecek var. Kefir ve lahana suyu dolaplarından hiç eksik olmuyor ve her gün mutlaka kefir ve lahana suyu içiyorlar.<br><br>