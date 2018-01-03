Almanya’dan Türkçe yasağı

Türkiye ile ilişkileri son yıllarda dalgalı bir seyir izleyen Almanya, bir skandala daha imza attı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’cülere kucak açan Almanya, şimdi de Türkçe derslerine yasak getirdi. Almanya’nın başkenti Berlin’deki Kreuzberg-Friedrichshain ve Mitte Belediyeleri, Türkçe ve Türk kültürü derslerini engellemeye çalışıyor. Yurt dışında yaşayan Türklerin uyumuna büyük önem veren Türkiye, gençlerin bulundukları ülkenin dilinin yanısıra, ana dillerine de hakim olmaları için çalışma yürütüyor.

MADDİ DESTEĞİ KESİYOR

Halen yurt dışında “Türkçe anadili ve Türk kültürü” dersleri için Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonu kararı ile görevlendirilen bin 454 öğretmen ve 79 okutman hizmet veriyor. Bu kapsamda Berlin’de de yaklaşık 40 yıldan bu yana MEB öğretmenleri tarafından Türkçe ve Türk kültürü dersleri veriliyor. Berlin’de 100’ün üzerinde okulda yaklaşık 3 bin öğrenci, Türkçe ve Türk kültürü derslerine katılıyor. Ancak Almanya, “anadil derslerinin uyumu engellediği ve bu dersler için ayrılan fonların Almanca’nın öğrenilmesi için kullanılmasının uyum açısından daha etkili sonuçlar alınmasını sağlayacağını” belirterek Türkçe anadil derslerine bugüne kadar sağladıkları maddi desteği çekmeye başladı.

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BAŞKONSOLUSLUK DEVREDE

Berlin Kreuzberg-Friedrichshain ve Mitte Belediyeleri de 2017-2018 yılı eğitim-öğretim döneminde geçerli olmak üzere, Türk dili ve Türk kültürü dersleri için kullanılan sınıfların kullanım ücretlerini ödemeyeceğini belirtti. Belediyelerin, sınıfların kullanılması için yaklaşık 30 bin avro talep ettiği belirtiliyor. Berlin Kreuzberg-Friedrichshain ve Mitte belediyelerinin tek taraflı karar ile derslik ücretlerinin belediyelerce ödenmeyeceğini ilan etmeleri üzerine, Berlin Başkonsolosluk yetkilileri, belediye görevlileri ile pek çok kez görüştü ve duyulan rahatsızlık dile getirildi. Türkçe ve Türk kültürü derslerine ilişkin kararların gözden geçirilmesi talebinde bulunuldu.