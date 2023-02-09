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Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye yapılan aramalar 17 Şubat'a kadar ücretlendirilmeyecek
Telekom şirketi Telefonica Almanya, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye yapılan aramaların 17 Şubat'a kadar ücretlendirmeyeceğini açıkladı.
Telefonica Almanya'dan yapılan açıklamada, yıkıcı depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye halkına taziyede bulunuldu.
Açıklamada, Telefonica'nın kendi markaları O2, O2 Business, Blue, AY YILDIZ ve Ortel Mobile ile Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye 9 Şubat-17 Şubat'ta yapılan arama ve gönderilen SMS'lerden ücret alınmayacağı bildirildi.