Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye yapılan aramalar 17 Şubat'a kadar ücretlendirilmeyecek

"Deprem felaketi karşısında derin bir şok yaşıyorum. O2 Telefonica ve AY YILDIZ'daki ekiplerimizin yardım etme istekliliği ve desteği beni daha da etkiledi. Bağışlar, yardım çalışmaları ya da umut ve güven veren çağrılar ve mesajlar... Her katkı önemlidir. İhtiyaç sahibi insanlar için hep birlikte yakın durmaya devam edelim."