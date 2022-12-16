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Almanya'dan Twitter'a tepki: Basın özgürlüğü isteğe bağlı açılıp kapatılmamalı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Twitter'ın aralarında The New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America muhabirlerinin de bulunduğu bazı gazetecilerin hesaplarını askıya almasına tepki gösterdi. Açıklamada, "Basın özgürlüğü isteğe bağlı olarak açılıp kapatılmamalıdır. Aşağıdaki gazeteciler bugünden itibaren artık bizi takip edemez, yorum yapamaz ve eleştiremez. Bununla ilgili bir sorunumuz var Twitter." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Merkezi AA
Almanyadan Twittera tepki: Basın özgürlüğü isteğe bağlı açılıp kapatılmamalı
Arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Twitter'ın askıya aldığı @donie, @drewharwell, @Rmac18, @MattBinder, @webster, @micahflee ve @KeithOlbermann hesaplarının fotoğrafı paylaşıldı.

Açıklamada, "Basın özgürlüğü isteğe bağlı olarak açılıp kapatılmamalıdır. Aşağıdaki gazeteciler bugünden itibaren artık bizi takip edemez, yorum yapamaz ve eleştiremez. Bununla ilgili bir sorunumuz var Twitter." ifadeleri kullanıldı.

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, sosyal medya platformundan yaptığı bir paylaşımda, gazetecileri, kendisinin bulunduğu yer hakkındaki özel bilgileri paylaşmakla suçlamıştı.

Musk’ın tweetinde, “Herkes için olduğu gibi gazeteciler için de aynı kurallar geçerli. Bütün gün beni eleştirmeniz sorun değil ancak gerçek zamanlı konumumu ifşa etmeniz ve ailemi tehlikeye atmanız sorun" ifadesi yer almıştı.

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