Almanya'dan vatandaşlarına çağrı: Lübnan'ı terk edin

Soykırımcı İsrail, Gazze'deki ateşi Lübnan'a da taşıdı. İşgalci, Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi Maşrafiye'deki Hamas ofisini SİHA ile vurdu. SİHA'dan atılan 3 füze ile enkaza dönen ofiste bulunan Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ile Kassam Tugayı Komutanlarından Samir el-Fendi ve Azzam el-Aqra'nın da aralarında olduğu 7 kişi şehit oldu. Lübnan, konuyu BM'ye taşıma kararı alırken direniş örgütleri intikam yemini etti.