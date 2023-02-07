Almanya’nın başkenti Berlin’deki Türkler depremzedeler için seferber oldu

Kentin çeşitli noktalarında oluşturulan yardım toplama merkezlerinde çok sayıda gönüllü yoğun çalışıyor.

Yardımseverlerin getirdiği battaniye, mont ve ayakkabı gibi eşya buralarda gönüllülerce kontrol edilerek sınıflandırılıyor.

Sınıflandırmanın ardından acil yardım malzemesi Türkiye’ye ulaştırılmak üzere paketleniyor.





“Biz beraberken güçlüyüz”





Gönüllülerden Fırat Şaşkakan, yardımların toplandığı düğün salonunda AA muhabirine, üzgün olduklarını ve Türkiye’ye yardım için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Depremde can kayıplarına çok üzüldüğünü belirten Şaşkakan, "Yüreğim yandı. Bütün yurttaşlarımı düşündüm. Çok üzüldüm. Hepimiz Türk'üz. Biz beraberken güçlüyüz." dedi.

Özel antrenör olarak çalışan Derya Polat da işindeki bir saatlik arada yardımcı olmak için yardım toplama merkezine geldiğini belirterek, "Elimizden bu kadar geliyor. Hepimiz el ele verdiğimiz zaman tabii ki çok büyük güç oluşuyor." diye konuştu.

Polat, Türkiye’deki depremzedelere Allah’tan güç ve sabır dileyerek, “İnşallah kısa bu zamanda bu kötü dönemi atlatabiliriz. Hepimiz çok üzgünüz. Yurt dışındaki insanlar kalben Türkiye’deki insanların, milletimizin yanında. İnşallah bu günleri de atlatacağız.” ifadesini kullandı.

Üç yıldır Berlin’de yaşayan Gökçe Kozludere ise arkadaşlarının Türkiye’deki akrabalarına ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Toplanan yardımları koliledik. Şu an liste çıkarıyoruz. Bu kadarı elimizden geliyor." açıklamasında bulundu.

Türkiye’ye yardım için sosyal medya sayesinde bir araya geldiklerini anlatan Kozludere, şunları kaydetti:

"(Depremzedeler) Yalnız değiller. Buradayız, kalbimiz hep onlarla. Yardım da gelecek tez zamanda. Dualarımız da onlarla. Sadece güçlü kalsınlar."

Yardım gönüllüsü Oya Salman da Türkiye’de kardeşlerine bir yardımları dokunsun diye Berlin’deki Türk vatandaşlarının birlik olduğunu ifade etti.

Salman, “Yaşadığımız şey iyi bir şey değil. Orada bizim arkadaşlarımız, tanıdıklarımız var. Televizyon karşısında onlardan bir haber gelsin diye bekliyoruz. Gözyaşıyla izliyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’deki depremzedelere seslenen Salman, "Morallerini bozmasınlar. Devletimiz de arkalarında. Buradaki kardeşleri de arkalarında. Elimizden gelen yardımı yapacağız." mesajını yolladı.





"Beklediğimizden kat kat daha fazla yardım geldi"





Yardım faaliyetlerini organize eden ve Berlin’de restoran işleten Barış Cemalettin Bekler de deprem haberini aldıktan sonra sosyal medyadan Türkiye’deki depremzedelere yardım için çağrıda bulunduklarını belirtti.

Bekler, "Milletimiz de yardıma dün bayağı bir akın etti, hücum etti. Asla bu kadar beklemiyorduk. Beklediğimizden kat kat daha fazla yardım geldi." dedi.

Berlin’deki Türkler olarak ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini dile getiren Bekler "Devletimiz bu konuda çok tecrübeli. Bu deprem felaketinin de üstesinden geleceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



