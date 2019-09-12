Dünya Almanyanın bitmeyen havalimanının eşyaları dağıtılıyor
AVRUPA

Almanya’nın bitmeyen havalimanının eşyaları dağıtılıyor

Yapımına 2006 yılında başlanan, açılışı 5 kez ertelenen Berlin-Brandenburg Uluslararası Havalimanı’nın 2020 yılında hizmete girme hedefi yine sarktı. Havalimanı için alınan araç gereçler, ülkenin diğer havalimanlarına dağıtıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berlin Branderburg Havalimanı'na ait şeritler, diğer havalimanlarında kullanılmaya başlandı.
Berlin Branderburg Havalimanı'na ait şeritler, diğer havalimanlarında kullanılmaya başlandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 15 yıllık planlama sürecinin ardından inşaatına 2006'da başlanan ve milyarlarca Euro'ya mal olan Brandenburg Havalimanı, hayalet bir mekan halinde.

Havalimanını kontrol eden TÜV Rheinland şirketinin, mart ayı başında havalimanında toplam 11 bin 581 hata tespit ettiği ve bunların 9 bin 407’nin önemli görüldüğü kaydedildi. Şirketin, özellikle hassas güvenlik teknolojisi ve yangın koruma alanlarındaki eksikliklere dikkat çekildiği aktarıldı.

Berlin Branderburg Havalimanı
  • 2020 yılında hizmete girmesi planlanan havalimanının açılışının 6. kez ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Birçoğu 2009 yılında yerleştirilen uçuş panoları, eskiyen teknolojileri nedeniyle kullanım dışı kaldı ve geri dönüşüme gönderilecek.

Berlin Branderburg Havalimanı

Hala kullanılabilen malzemeler ise ülkenin pek çok noktasındaki havalimanlarına gönderildi. Onlardan biri de Berlin-Brandenburg Uluslararası Havalimanı için hazırlanan yaya şeridi. Söz konusu şerit, Berlin-Schönefeld Havalimanı’nda kullanılmaya başlandı.

Berlin Branderburg Havalimanı'na ait şeritler, diğer havalimanlarında kullanılmaya başlandı.

Berlin Branderburg Havalimanı'na ait şeritler, diğer havalimanlarında kullanılmaya başlandı.

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DÜNYA
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