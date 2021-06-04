Almanya'nın Libya konulu konferansa davet etmediği Yunanistan "memnuniyetsiz"

Dendias, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile telefonda görüştüğünü belirtti.

"Karardan memnuniyetsizlik duyuyoruz"

Kubis'e, Almanya'nın Yunanistan'ı Berlin Konferansı'na davet etmeme kararından duydukları "memnuniyetsizliği" dile getirdiğini aktaran Dendias, Libyalı mülteciler konusunda BM ile iş birliği konusunun da bu görüşmede ele alındığını kaydetti.

Libya gündemi ile 23 Haziran'da toplanacak

İkinci Berlin Konferansı 23 Haziran'da düzenlenecek. Konferansın ana gündem maddelerini genel seçimler ve yabancı güçlerin Libya'dan çekilmesi oluşturacak.

İlk konferansa katılan ülkeler

BM öncülünde devam eden barış sürecinde ocak ayındaki konferansa Türkiye, Rusya, Çin, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Kongo Cumhuriyeti ile Afrika Birliği ve Arap Birliği katılmıştı.

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