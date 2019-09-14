Dünya Almanyanın umudu yine Türkiye
AVRUPA

Almanya’nın umudu yine Türkiye

Almanya, Suriye’den artan göçmen akını karşısında yine Türkiye’yi hatırladı. Merkel başbakanlığındaki Alman hükümeti, Ankara ve Atina ile yoğun diplomasi trafiği yürüterek, Türkiye-AB Mülteci Mutabakatı’nın çöküşünü önlemeye çalışıyor. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer, Türk Sahil Güvenliği’ne destek teklif etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son aylarda Yunan adalarına bir günde 600’e yakın göçmenin girmesinin ardından Avrupa başkentlerinde alarm zilleri yeniden çalmaya başladı.
Son aylarda Yunan adalarına bir günde 600’e yakın göçmenin girmesinin ardından Avrupa başkentlerinde alarm zilleri yeniden çalmaya başladı.

Suriye başta olmak üzere, düzensiz göçmen akını karşısında Türkiye’yi yalnız bırakan Avrupa ülkeleri, tehdit kapılarına gelince bir kez daha Türkiye ile işbirliğini hatırladılar. Avrupa Birliği’nin lokomotif ülkesi Almanya, yaşadığı göçmen paniğini Türkiye ve Yunanistan ile daha yakın işbirliği kurarak çözmeyi planlıyor. Son aylarda, Suriye’den artan Rusya ve Esed saldırıları nedeniyle artış gösteren düzensiz göçmen akını karşısında çaresiz kalan Avrupa ülkeleri, bir kez daha çözüm için Türkiye’nin kapısını aşındırıyor.

Angela Merkel

Alman Deutsche Welle’nin haberine göre Angela Merkel başbakanlığındaki Alman hükümeti, Ankara ve Atina ile yoğun diplomasi trafiği yürüterek, Türkiye-AB Mülteci Mutabakatı’nın çöküşünü önlemeye, yeni bir mülteci akınını durdurmaya çalışıyor.

MERKEL-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNE ATIF

Stephan Mayer

Habere göre Alman İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer, Funke Medya Grubu’na verdiği röportajda, Türkiye’den Yunanistan’a artan “kaçak göç”e ilişkin, Merkel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmeyi dile getirerek, “telefon görüşmesi durumu sakinleştirmeye yardımcı oldu. Bizim, Türk hükümeti ile birlikte bu gelişmeleri kontrol altına almamızı sağlamamıza vesile olacağını düşünüyorum. Bu noktada gerilimi tırmandırmak hiç kimsenin yararına değil” ifadelerini kullandı.

SAHİL GÜVENLİĞE DESTEK ÖNERİSİ

Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in de sağ kolu olan Mayer, “Türk Sahil Güvenliği”ne destek önerisini sunması dikkat çekti. Stephan Mayer, teklife ilişkin, “Türkiye ve Yunanistan ile birlikte, önümüzdeki günlerde ve haftalarda çok yakın istişareler yoluyla, belki de Türk Sahil Güvenliği’ne Almanya’nın yardımı ile daha az mültecinin Ege adalarına gitmek üzere yola çıkmasını sağlayabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

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  • Derin korku
  • Almanya’da merkezde bulunan partiler, ülkede yükselen ırkçılık ve yabancı düşmanlığı karşısında zemin kaybediyor. Irkçı ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) son dönemde oy oranını artırdı. Bu nedenle yeni bir göç akının önlenmesi Merkel başbakanlığındaki Alman hükümetinin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Almanya’da geçen ay yapılan bir ankette nüfusun önemli bir kesiminin mülteci akınından tedirginlik duyduğunu ortaya koymuştu. Almanya’da geçen ay yapılan bir ankette nüfusun önemli bir kesiminin mülteci akınından tedirginlik duyduğunu ortaya koymuştu.

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