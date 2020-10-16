​Altın pasaport depremi: Güney Kıbrıs Meclis Başkanı istifa etti

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY) suça karışmış kişilerin de yararlandığı “yatırım karşılığı vatandaşlık” diğer ismiyle “altın pasaportlar” programıyla ilgili adı skandallara karışan Rum Meclisi Başkanı Dimitris Şilluris istifa etti. Rum basınındaki habere göre, Şilluris, sabıka kaydı bulunan Çinli bir iş insanının Kıbrıs pasaportunu güvence altına almasına yardım etmeye hazır olduğuna dair gizli çekilmiş görüntülerin, Al Jazeera tarafından yayınlanmasının ardından artan kamuoyu baskısı nedeniyle istifa ettiğini yazılı olarak duyurdu. Şilluris, parlamentodaki koltuğunu da bıraktığını açıkladı. Al Jazeera tarafından hafta başında yayınlanan görüntülerin ardından açıklamalarda bulunan Şilluris, yaşananlardan ötürü kamuoyundan özür dilemiş, 19 Ekim itibarıyla görevinden “uzak duracağını” ve araştırmaların tamamlanması sonrasına kararını duyuracağını belirtmişti. Görüntülerde yer alan AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis de 2 gün önce istifa etmişti.

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APAR TOPAR İPTAL ETTİLER

Rum Bakanlar Kurulu, salı günü gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda, Rum kesiminin yabancı yatırımcılara para karşılığında vatandaşlık verilmesi kriterlerini içeren programı iptal etmişti. Kararın, Şilluris ve Ciovanis’ın sabıka kaydı olan Çinli bir iş adamının Kıbrıs pasaportunu güvence altına almasına yardım etmeye hazır olduklarına dair gizli çekilmiş görüntülerin, Al Jazeera tarafından yayınlanmasının ardından alındığı belirtilmişti. Kararın 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe gireceği kaydedilmişti.

DOLANDIRICILARA VATANDAŞLIK BELGESİ

Al Jazeera’nın haberinde, Rum yönetiminin 2017-2019’da 1400’den fazla pasaport başvurusunu onayladığı yer almıştı. Al Jazeera’nın ele geçirdiği çok sayıda resmi belge, 70’ten fazla ülkeden hükümlü dolandırıcıların, kara para aklayanların ve yolsuzlukla suçlanan siyasilerin, GKRY’den “altın pasaportlar” diye anılan vatandaşlık belgesi aldığını ortaya koymuştu. Bu tarihler arasında altın pasaportlar için en fazla başvurunun Rusya, Çin ve Ukrayna’dan yapıldığı kaydedilmişti.

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AB SINIRLARINI SUÇLULARA AÇTI

Uygulamaya göre, pasaport alacak kişilerin temiz bir sabıka kaydına sahip olmaları gerekmesine rağmen GKRY bu kriteri çok dikkate almadı.

Rum kesiminin büyük gelir elde ettiği altın pasaport uygulaması, AB tarafından da tepki görüyordu. Bu uygulamadan başta Rusya ve Ukrayna vatandaşları olmak üzere çok sayıda ülkeden suç ve yolsuzlukla bağlantılı kişiler faydalandı. Kıbrıs Rum kesimi pasaportları, AB üyeliğinden ötürü Avrupa’ya girişi kısıtlanan şahıslar için önemli olurken, bu pasaportları taşıyanlar, 27 Avrupa ülkesinde serbestçe seyahat edebiliyor, iş ve bankacılık işlemleri yapabiliyor.