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Dünya Altıncı kattan düşen dört yaşındaki çocuk kazayı hafif atlattı Hastaneye götürmeye gelen polise bile direndi
AMERİKA

Altıncı kattan düşen dört yaşındaki çocuk kazayı hafif atlattı: Hastaneye götürmeye gelen polise bile direndi

New York’ta altıncı kattan düşen dört yaşındaki çocuk kazayı hafif atlattı. Yerel kanal WBC-7’ye konuşan bir görgü tanığı, “Çimenlerin üzerine düşen çocuk mucize şekilde hareket ederek, kendisini hastaneye götürmeye gelen polislere bile direndi” ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Altıncı kattan düşen dört yaşındaki çocuk kazayı hafif atlattı: Hastaneye götürmeye gelen polise bile direndi
Çocuğun hayatı tehlikesinin bulunmadığı, kazayı ayağındaki incinmelerle atlattığı bildirildi.

Polisin yerel medyaya verdiği bilgilere göre, olay kentin Bronx bölgesinde 143. Sokak'taki blokların bulunduğu bir binada meydana geldi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

  • Binanın 6. katındaki pencereden çimen zemine düşen 4 yaşındaki çocuk, olay yerine gelen polis aracı ile yakındaki Lincoln Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Çocuğun hayatı tehlikesinin bulunmadığı, kazayı ayağındaki incinmelerle atlattığı bildirildi.

Çocuğun hayatı tehlikesinin bulunmadığı, kazayı ayağındaki incinmelerle atlattığı bildirildi.
Çocuğun hayatı tehlikesinin bulunmadığı, kazayı ayağındaki incinmelerle atlattığı bildirildi.

"MUCİZE ŞEKİLDE HAREKET EDEREK POLİSE DİRENDİ"

Yerel kanal WBC-7’ye konuşan bir görgü tanığı, “Çimenlerin üzerine düşen çocuk mucize şekilde hareket ederek, kendisini hastaneye götürmeye gelen polislere bile direndi” ifadesini kullandı.

Dört yaşındaki çocuk, olay yerine gelen polis aracı ile yakındaki Lincoln Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Dört yaşındaki çocuk, olay yerine gelen polis aracı ile yakındaki Lincoln Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

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