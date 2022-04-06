Altıncı kattan düşen dört yaşındaki çocuk kazayı hafif atlattı: Hastaneye götürmeye gelen polise bile direndi New York’ta altıncı kattan düşen dört yaşındaki çocuk kazayı hafif atlattı. Yerel kanal WBC-7’ye konuşan bir görgü tanığı, “Çimenlerin üzerine düşen çocuk mucize şekilde hareket ederek, kendisini hastaneye götürmeye gelen polislere bile direndi” ifadesini kullandı.

Abone Ol