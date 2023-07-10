Altun: İsveç'in üyeliği terörle mücadelede net bir tavır takınmazsa mümkün değil

"Başlangıçta bölgesel olarak baş gösteren sorunlar zamanla etki alanını genişleterek, küresel bir sorun haline gelme potansiyeli taşımaktadır. Bu bağlamda ister yerel olsun ister bölgesel, çağımızda küresel bir etki alanı oluşturmaya matuf her türlü sorun küresel çözüm arayışlarını gerekli kılmaktadır. Küresel sorunlara karşı alınan geç kalınmış, iyi düşünülmemiş, iyi analiz edilmemiş ya da sadece yerel ölçekte kalan tedbirler, bu sorunların kısa süre içerisinde küresel güvenliği tehdit eder hale gelmesine yol açabilmektedir. Bu sebeple, çözüm olarak bizim ortaya koyduğumuz öneri; uluslararası dayanışma ve iş birliğine önem verilmesidir. Belirli bir bölgede meydana gelen kriz zamanlarında devletler, çıkar çatışmalarını ve çekişmelerini bir süreliğine de olsa bir kenara bırakma ve sorunun insani boyutunu öne çıkarma eğiliminde olabilmeliler. Bu tür sınama zamanlarında gösterilen dayanışma, devletler ve halklar nezdinde göz ardı edilemez, ortak bir insanlık bilinci geliştirmekte ve uzun vadede barış ve güvenliğin korunmasında motivasyon işlevi de görebilmektedir. Bu kapsamda uluslararası iş birliği konusunda etkin bir örnek olarak, NATO'nun önemli işler yaptığını elbette biliyoruz ve işlevselliğini daha da artırılması gerektiği ile alakalı çağrılarda bulunuyoruz."