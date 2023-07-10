Altun: İsveç'in üyeliği terörle mücadelede net bir tavır takınmazsa mümkün değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca NATO Liderler Zirvesi kapsamında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 'Türkiye’nin Transatlantik Güvenliğine Katkıları ve NATO’nun Dönüşümü Paneli' düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, panelde katılımcılara video mesaj ile hitap etti.
'Türkiye NATO ile iş birliği halindedir'
Altun, NATO'nun Türkiye'nin güvenliğinin temininde önemli rol oynadığını ve Türkiye'nin Avrupa-Atlantik yapılarıyla iş birliği hedefine muhtelif açılardan önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Türkiye de ittifaka üye olduğu 1952 yılından bu yana kapsamlı askeri yetenekleri, sahip olduğu tarihsel birikimi ve kültürel ilişkileriyle ittifakın küresel barış, huzur ve güvenlik hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiştir. Tüm bunlar dikkate alındığında; NATO'da uluslararası iş birliği ve dayanışma yönünde daha fazla enstrümanla hareket etme kabiliyetine sahip bir dönüşüm beklentisi oluşmuştur. Türkiye de bu yönde bir dönüşümün gerçekleşmesi için NATO'yla iş birliği halindedir" dedi.
'Finlandiya'nın NATO üyeliği yolunu açtık'
Altun, NATO'nun 2022 Stratejik Konsepti'nde de vurgulandığı gibi ittifakın temel görevlerinin yanı sıra en önemli meselelerinin başında terörle mücadele geldiğine işaret ederek, "Bu kapsamda Türkiye de terörle mücadele konusunda ittifak üyelerinin desteğini görmek istemektedir. Nitekim Finlandiya ve İsveç'in üye olmak için başvuruları söz konusu olduğunda aynı çekincelerimizi ve beklentilerimizi hem onlara hem de diğer müttefiklerimize açıkça ifade ettik. Nihayetinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç olarak geçen sene düzenlenen NATO Madrid Zirvesi'nde, üçlü bir muhtıra imzaladık. Bu anlaşma uyarınca kurulan Daimi Ortak Mekanizma açısından özellikle terörizmle mücadele büyük önem taşımaktadır. Nitekim Finlandiya'nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi adımlar attığını gördük ve NATO üyeliği yolunu açtık" diye konuştu.
'Türkiye açısından görmezden gelinemez'